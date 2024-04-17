https://ria.ru/20240417/tui-1940584961.html

В пермской компании опровергли сообщение о рабочих, красивших туи в зеленый

В пермской компании опровергли сообщение о рабочих, красивших туи в зеленый - РИА Новости, 17.04.2024

В пермской компании опровергли сообщение о рабочих, красивших туи в зеленый

Рабочие, которых пермяки заподозрили в покраске туй в зеленый цвет на центральной улице города, обрабатывали деревья специальным противоожоговым препаратом,... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T14:51

2024-04-17T14:51

2024-04-17T15:02

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ПЕРМЬ, 17 апр - РИА Новости. Рабочие, которых пермяки заподозрили в покраске туй в зеленый цвет на центральной улице города, обрабатывали деревья специальным противоожоговым препаратом, защищающим от выгорания, сообщили РИА Новости в пермском филиале компании "Т Плюс". Ранее в соцсетях было опубликовано видео, как мужчина с баллоном за спиной распыляет вещество зеленого цвета на туи, растущие вдоль здания на Комсомольском проспекте в Перми. Пользователи в комментариях отмечают, что за туями обстоятельно ухаживают, подкармливают удобрениями, на зиму закрывают защитными конусами. При этом они озадачились вопросом, зачем их красят? "Изначально все деревья продуваются от старой хвои и листвы. Затем производится опрыскивание препаратом - криопротектором, который предохраняет деревья от солнечных ожогов и последствий почвенной летней и зимней физиологической засухи", - рассказали в пермском филиале ПАО "Т Плюс". Пермский филиал ПАО "Т Плюс" расположен в здании "Пермэнерго" (объект культурного наследия) на Комсомольском проспекте, возле которого растут туи.

https://ria.ru/20240317/petarda-1933768491.html

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происшествия, городское хозяйство москвы, пермь, т плюс