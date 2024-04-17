Рейтинг@Mail.ru
В пермской компании опровергли сообщение о рабочих, красивших туи в зеленый - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 17.04.2024 (обновлено: 15:02 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/tui-1940584961.html
В пермской компании опровергли сообщение о рабочих, красивших туи в зеленый
В пермской компании опровергли сообщение о рабочих, красивших туи в зеленый - РИА Новости, 17.04.2024
В пермской компании опровергли сообщение о рабочих, красивших туи в зеленый
Рабочие, которых пермяки заподозрили в покраске туй в зеленый цвет на центральной улице города, обрабатывали деревья специальным противоожоговым препаратом,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:51
2024-04-17T15:02
происшествия
городское хозяйство москвы
пермь
т плюс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940585627_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_1b564fd9a9ece2cf00df3900c5204ac5.jpg
ПЕРМЬ, 17 апр - РИА Новости. Рабочие, которых пермяки заподозрили в покраске туй в зеленый цвет на центральной улице города, обрабатывали деревья специальным противоожоговым препаратом, защищающим от выгорания, сообщили РИА Новости в пермском филиале компании "Т Плюс". Ранее в соцсетях было опубликовано видео, как мужчина с баллоном за спиной распыляет вещество зеленого цвета на туи, растущие вдоль здания на Комсомольском проспекте в Перми. Пользователи в комментариях отмечают, что за туями обстоятельно ухаживают, подкармливают удобрениями, на зиму закрывают защитными конусами. При этом они озадачились вопросом, зачем их красят? "Изначально все деревья продуваются от старой хвои и листвы. Затем производится опрыскивание препаратом - криопротектором, который предохраняет деревья от солнечных ожогов и последствий почвенной летней и зимней физиологической засухи", - рассказали в пермском филиале ПАО "Т Плюс". Пермский филиал ПАО "Т Плюс" расположен в здании "Пермэнерго" (объект культурного наследия) на Комсомольском проспекте, возле которого растут туи.
https://ria.ru/20240317/petarda-1933768491.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940585627_168:0:888:540_1920x0_80_0_0_5e2af5c100ab1ab0285ebd95908adf89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, городское хозяйство москвы, пермь, т плюс
Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Пермь, Т Плюс
В пермской компании опровергли сообщение о рабочих, красивших туи в зеленый

"Т Плюс": рабочие, заподозренные в покраске туй, обрабатывали их препаратом

© СоцсетиОбработка туй специальным противоожоговым препаратом в Перми
Обработка туй специальным противоожоговым препаратом в Перми
© Соцсети
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 17 апр - РИА Новости. Рабочие, которых пермяки заподозрили в покраске туй в зеленый цвет на центральной улице города, обрабатывали деревья специальным противоожоговым препаратом, защищающим от выгорания, сообщили РИА Новости в пермском филиале компании "Т Плюс".
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, как мужчина с баллоном за спиной распыляет вещество зеленого цвета на туи, растущие вдоль здания на Комсомольском проспекте в Перми. Пользователи в комментариях отмечают, что за туями обстоятельно ухаживают, подкармливают удобрениями, на зиму закрывают защитными конусами. При этом они озадачились вопросом, зачем их красят?
«
"Изначально все деревья продуваются от старой хвои и листвы. Затем производится опрыскивание препаратом - криопротектором, который предохраняет деревья от солнечных ожогов и последствий почвенной летней и зимней физиологической засухи", - рассказали в пермском филиале ПАО "Т Плюс".
Пермский филиал ПАО "Т Плюс" расположен в здании "Пермэнерго" (объект культурного наследия) на Комсомольском проспекте, возле которого растут туи.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Жительница Перми подожгла петарду в туалете дворца культуры
17 марта, 19:00
 
ПроисшествияГородское хозяйство МосквыПермьТ Плюс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала