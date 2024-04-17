https://ria.ru/20240417/trevoga-1940493862.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.04.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T04:52

2024-04-17T04:52

2024-04-17T04:52

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревогу в трех регионах объявили в 4.31 (совпадает с мск). Согласно данным карты, тревога также объявлена в подконтрольных ВСУ частях ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240417/porazheniya-1940486172.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаевская область

украина

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