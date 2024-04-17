https://ria.ru/20240417/trassa-1940593108.html

Автомобилистам рекомендовали воздержаться от передвижения по трассе "Иртыш"

Автомобилистам рекомендовали воздержаться от передвижения по трассе "Иртыш" - РИА Новости, 17.04.2024

Автомобилистам рекомендовали воздержаться от передвижения по трассе "Иртыш"

ГИБДД рекомендует автомобилистам из других регионов воздержаться от передвижения по федеральной трассе "Иртыш", проходящей по Курганской области, из-за паводка, РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T15:20

2024-04-17T15:20

2024-04-17T15:22

курганская область

гибдд мвд рф

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. ГИБДД рекомендует автомобилистам из других регионов воздержаться от передвижения по федеральной трассе "Иртыш", проходящей по Курганской области, из-за паводка, сообщила в среду пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Кургану."Из-за подтопления части автомобильных дорог на территории региона поток транспортных средств осуществляет движение в объезд. На сегодняшний день в разы возросла транспортная нагрузка на федеральную автодорогу "Иртыш", - говорится в сообщении.Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам из других регионов воздержаться от передвижения по трассе "Иртыш", проходящей по Курганской области, до наступления более благоприятного периода, уточняется в сообщении."По возможности планировать маршруты передвижения в объезд региона через Свердловскую, Тюменскую или Челябинскую области", - поясняет ОГИБДД.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

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курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курганская область, гибдд мвд рф, происшествия