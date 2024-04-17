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Автомобилистам рекомендовали воздержаться от передвижения по трассе "Иртыш" - РИА Новости, 17.04.2024
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15:20 17.04.2024 (обновлено: 15:22 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/trassa-1940593108.html
Автомобилистам рекомендовали воздержаться от передвижения по трассе "Иртыш"
Автомобилистам рекомендовали воздержаться от передвижения по трассе "Иртыш" - РИА Новости, 17.04.2024
Автомобилистам рекомендовали воздержаться от передвижения по трассе "Иртыш"
ГИБДД рекомендует автомобилистам из других регионов воздержаться от передвижения по федеральной трассе "Иртыш", проходящей по Курганской области, из-за паводка, РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:20
2024-04-17T15:22
курганская область
гибдд мвд рф
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. ГИБДД рекомендует автомобилистам из других регионов воздержаться от передвижения по федеральной трассе "Иртыш", проходящей по Курганской области, из-за паводка, сообщила в среду пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Кургану."Из-за подтопления части автомобильных дорог на территории региона поток транспортных средств осуществляет движение в объезд. На сегодняшний день в разы возросла транспортная нагрузка на федеральную автодорогу "Иртыш", - говорится в сообщении.Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам из других регионов воздержаться от передвижения по трассе "Иртыш", проходящей по Курганской области, до наступления более благоприятного периода, уточняется в сообщении."По возможности планировать маршруты передвижения в объезд региона через Свердловскую, Тюменскую или Челябинскую области", - поясняет ОГИБДД.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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курганская область, гибдд мвд рф, происшествия
Курганская область, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
Автомобилистам рекомендовали воздержаться от передвижения по трассе "Иртыш"

ГИБДД призвало воздержаться от передвижения по трассе "Иртыш" из-за подтоплений

© Администрации города КурганРазлив реки Тобол Курганской области
Разлив реки Тобол Курганской области
© Администрации города Курган
Разлив реки Тобол Курганской области
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. ГИБДД рекомендует автомобилистам из других регионов воздержаться от передвижения по федеральной трассе "Иртыш", проходящей по Курганской области, из-за паводка, сообщила в среду пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Кургану.
"Из-за подтопления части автомобильных дорог на территории региона поток транспортных средств осуществляет движение в объезд. На сегодняшний день в разы возросла транспортная нагрузка на федеральную автодорогу "Иртыш", - говорится в сообщении.
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Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам из других регионов воздержаться от передвижения по трассе "Иртыш", проходящей по Курганской области, до наступления более благоприятного периода, уточняется в сообщении.
"По возможности планировать маршруты передвижения в объезд региона через Свердловскую, Тюменскую или Челябинскую области", - поясняет ОГИБДД.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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