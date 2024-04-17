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Уровень воды в реке Томь в районе Томска вновь понизился
Уровень воды в реке Томь в районе Томска вновь понизился - РИА Новости, 17.04.2024
Уровень воды в реке Томь в районе Томска вновь понизился
Уровень воды в реке Томь в районе Томска за последние сутки вновь понизился, однако вода поднимается в Оби в разных районах региона, сообщает ГУМЧС по Томской... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T06:22
2024-04-17T06:22
2024-04-17T06:22
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НОВОСИБИРСК, 17 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Томь в районе Томска за последние сутки вновь понизился, однако вода поднимается в Оби в разных районах региона, сообщает ГУМЧС по Томской области. "Уровень воды в реке Томь в районе Лагерного сада за сутки снизился на 74 сантиметра и составляет 753 сантиметров при опасной отметке 890 сантиметров, в районе Речвокзала - снизился на 54 сантиметра и составляет 689 сантиметров при опасной отметке 750 сантиметров, в районе деревни Козюлино - повысился на 1 сантиметр и составляет 971 сантиметров при опасной отметке 980 сантиметров", - говорится в сообщении. Между тем уровень воды повышается в реке Обь сразу в нескольких районах Томской области. Так, уровень воды в Оби за сутки повысился в районе поселка Победа, в районе села Никольское, в районе села Молчаново, в районе города Колпашево, в районе села Каргасок и в районе села Александровское. При этом опасные отметки нигде не достигнуты. На контроле Главного управления МЧС России по Томской области находятся шесть переливов автодорог в четырех муниципальных образованиях. Также в зоне затопления остаются 484 приусадебных участка в различных населенных пунктах и садоводческих товариществах Томской области, а также 33 жилых дома в селе Вершинино и три жилых дома в селе Батурино под Томском. Администрация Томской области сообщает, что в среду, 17 апреля, специалисты продолжат ледовзрывные работы на реке Томь в местах образования ледяных заторов в районе Северного моста в Томске.
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происшествия, томская область, обь, томск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, россия
Происшествия, Томская область, Обь, Томск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Россия
Уровень воды в реке Томь в районе Томска вновь понизился
МЧС: уровень воды в реке Томь в районе Томска за сутки понизился