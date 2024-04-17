https://ria.ru/20240417/tobol-1940609209.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 927 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 927 сантиметров - РИА Новости, 17.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 927 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 18.00 (16.00 мск) среды, поднялся за 10 часов на 62 сантиметра и достиг 927 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T16:27

2024-04-17T16:27

2024-04-17T16:31

курган

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 18.00 (16.00 мск) среды, поднялся за 10 часов на 62 сантиметра и достиг 927 сантиметров, сообщает правительство региона.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 см. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров)."За последние 2 часа уровень воды на реке Тобол в Кургане вырос ещё на 8 см. На 17 апреля на 18.00 (16.00 мск) уровень составляет 927 см", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

курган

тобол (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия