В Тюменской области понизился уровень воды в реке Тобол
На реке Тобол в Тюменской области уровень воды понизился на три сантиметра
© Фото : Главное управление МЧС России по Тюменской областиРаботы по укреплению тела дамбы на реке Алабуга в селе Казанское Тюменской области
Работы по укреплению тела дамбы на реке Алабуга в селе Казанское Тюменской области
ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. На реке Тобол на территории Тюменской области за сутки выше по течению уровень воды понизился на 3 сантиметра, ниже по течению повысился на 23 сантиметра.
По данным гидрологического бюллетеня Тюменского ЦГМС на утро среды, в Упоровском районе, который граничит с Курганской областью, на посту Коркино уровень воды поднялся на 2 сантиметра – до 395, в Упорово снизился на 3 сантиметра – до 449 (критический уровень не указан). По посту в Ялуторовске изменений за сутки не зафиксировано, сейчас вода держится на уровне 449 сантиметров, критической для этого участка является отметка в 850 сантиметров. Подъем на 23 сантиметра за сутки произошел у села Иевлево в Ярковском районе.
Муниципалитеты, через которые протекает река Тобол, следят за развитием событий в Курганской области и продолжают готовиться к возможному наводнению: укрепляют насыпи и дамбы, проводят плановую эвакуацию населения из зон вероятного затопления. По прогнозу Росгидромета, уровень реки Тобол на посту в городе Ялуторовске может достичь 930 сантиметров.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды прогнозируется на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер круглосуточной горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.