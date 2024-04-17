https://ria.ru/20240417/tobol-1940546063.html

В Тюменской области понизился уровень воды в реке Тобол

В Тюменской области понизился уровень воды в реке Тобол - РИА Новости, 17.04.2024

В Тюменской области понизился уровень воды в реке Тобол

На реке Тобол на территории Тюменской области за сутки выше по течению уровень воды понизился на 3 сантиметра, ниже по течению повысился на 23 сантиметра. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T12:15

2024-04-17T12:15

2024-04-17T12:15

тобол (река)

тюменская область

курганская область

гидрометцентр

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. На реке Тобол на территории Тюменской области за сутки выше по течению уровень воды понизился на 3 сантиметра, ниже по течению повысился на 23 сантиметра. По данным гидрологического бюллетеня Тюменского ЦГМС на утро среды, в Упоровском районе, который граничит с Курганской областью, на посту Коркино уровень воды поднялся на 2 сантиметра – до 395, в Упорово снизился на 3 сантиметра – до 449 (критический уровень не указан). По посту в Ялуторовске изменений за сутки не зафиксировано, сейчас вода держится на уровне 449 сантиметров, критической для этого участка является отметка в 850 сантиметров. Подъем на 23 сантиметра за сутки произошел у села Иевлево в Ярковском районе. Муниципалитеты, через которые протекает река Тобол, следят за развитием событий в Курганской области и продолжают готовиться к возможному наводнению: укрепляют насыпи и дамбы, проводят плановую эвакуацию населения из зон вероятного затопления. По прогнозу Росгидромета, уровень реки Тобол на посту в городе Ялуторовске может достичь 930 сантиметров. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды прогнозируется на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер круглосуточной горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.

https://ria.ru/20240417/tobol-1940544012.html

https://ria.ru/20240414/pavodki-1939914992.html

тобол (река)

тюменская область

курганская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тобол (река), тюменская область, курганская область, гидрометцентр, наводнения в россии — 2024