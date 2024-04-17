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В Тюменской области понизился уровень воды в реке Тобол - РИА Новости, 17.04.2024
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12:15 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/tobol-1940546063.html
В Тюменской области понизился уровень воды в реке Тобол
В Тюменской области понизился уровень воды в реке Тобол - РИА Новости, 17.04.2024
В Тюменской области понизился уровень воды в реке Тобол
На реке Тобол на территории Тюменской области за сутки выше по течению уровень воды понизился на 3 сантиметра, ниже по течению повысился на 23 сантиметра. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:15
2024-04-17T12:15
тобол (река)
тюменская область
курганская область
гидрометцентр
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. На реке Тобол на территории Тюменской области за сутки выше по течению уровень воды понизился на 3 сантиметра, ниже по течению повысился на 23 сантиметра. По данным гидрологического бюллетеня Тюменского ЦГМС на утро среды, в Упоровском районе, который граничит с Курганской областью, на посту Коркино уровень воды поднялся на 2 сантиметра – до 395, в Упорово снизился на 3 сантиметра – до 449 (критический уровень не указан). По посту в Ялуторовске изменений за сутки не зафиксировано, сейчас вода держится на уровне 449 сантиметров, критической для этого участка является отметка в 850 сантиметров. Подъем на 23 сантиметра за сутки произошел у села Иевлево в Ярковском районе. Муниципалитеты, через которые протекает река Тобол, следят за развитием событий в Курганской области и продолжают готовиться к возможному наводнению: укрепляют насыпи и дамбы, проводят плановую эвакуацию населения из зон вероятного затопления. По прогнозу Росгидромета, уровень реки Тобол на посту в городе Ялуторовске может достичь 930 сантиметров. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды прогнозируется на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер круглосуточной горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
https://ria.ru/20240417/tobol-1940544012.html
https://ria.ru/20240414/pavodki-1939914992.html
тобол (река)
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тобол (река), тюменская область, курганская область, гидрометцентр, наводнения в россии — 2024
Тобол (река), Тюменская область, Курганская область, Гидрометцентр, Наводнения в России — 2024
В Тюменской области понизился уровень воды в реке Тобол

На реке Тобол в Тюменской области уровень воды понизился на три сантиметра

© Фото : Главное управление МЧС России по Тюменской областиРаботы по укреплению тела дамбы на реке Алабуга в селе Казанское Тюменской области
Работы по укреплению тела дамбы на реке Алабуга в селе Казанское Тюменской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Тюменской области
Работы по укреплению тела дамбы на реке Алабуга в селе Казанское Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. На реке Тобол на территории Тюменской области за сутки выше по течению уровень воды понизился на 3 сантиметра, ниже по течению повысился на 23 сантиметра.
По данным гидрологического бюллетеня Тюменского ЦГМС на утро среды, в Упоровском районе, который граничит с Курганской областью, на посту Коркино уровень воды поднялся на 2 сантиметра – до 395, в Упорово снизился на 3 сантиметра – до 449 (критический уровень не указан). По посту в Ялуторовске изменений за сутки не зафиксировано, сейчас вода держится на уровне 449 сантиметров, критической для этого участка является отметка в 850 сантиметров. Подъем на 23 сантиметра за сутки произошел у села Иевлево в Ярковском районе.
Разлив реки Тобол в Курганской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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Муниципалитеты, через которые протекает река Тобол, следят за развитием событий в Курганской области и продолжают готовиться к возможному наводнению: укрепляют насыпи и дамбы, проводят плановую эвакуацию населения из зон вероятного затопления. По прогнозу Росгидромета, уровень реки Тобол на посту в городе Ялуторовске может достичь 930 сантиметров.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды прогнозируется на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер круглосуточной горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
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Тобол (река)Тюменская областьКурганская областьГидрометцентрНаводнения в России — 2024
 
 
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