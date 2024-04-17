https://ria.ru/20240417/tobol-1940519538.html
Уровень реки Тобол у Кургана достиг 894 сантиметров
Уровень реки Тобол у Кургана достиг 894 сантиметров - РИА Новости, 17.04.2024
Уровень реки Тобол у Кургана достиг 894 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 12.00 (10.00 мск) среды, поднялся за четыре часа 17 апреля на 29 сантиметров и достиг 894 сантиметров,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T10:12
2024-04-17T10:12
2024-04-17T10:25
курган
тобол (река)
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наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 12.00 (10.00 мск) среды, поднялся за четыре часа 17 апреля на 29 сантиметров и достиг 894 сантиметров, сообщает горадминистрация.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметки "неблагоприятного явления" (700 сантиметров) и "опасного явления" (850 сантиметров).По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 12.00 (10.00 мск) среды уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 894 сантиметров.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курган, тобол (река), происшествия, наводнения в россии — 2024
Курган, Тобол (река), Происшествия, Наводнения в России — 2024
Уровень реки Тобол у Кургана достиг 894 сантиметров
Уровень реки Тобол у Кургана поднялся за четыре часа на 29 сантиметров