https://ria.ru/20240417/tobol-1940519538.html

Уровень реки Тобол у Кургана достиг 894 сантиметров

Уровень реки Тобол у Кургана достиг 894 сантиметров - РИА Новости, 17.04.2024

Уровень реки Тобол у Кургана достиг 894 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 12.00 (10.00 мск) среды, поднялся за четыре часа 17 апреля на 29 сантиметров и достиг 894 сантиметров,... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T10:12

2024-04-17T10:12

2024-04-17T10:25

курган

тобол (река)

происшествия

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 12.00 (10.00 мск) среды, поднялся за четыре часа 17 апреля на 29 сантиметров и достиг 894 сантиметров, сообщает горадминистрация.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметки "неблагоприятного явления" (700 сантиметров) и "опасного явления" (850 сантиметров).По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 12.00 (10.00 мск) среды уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 894 сантиметров.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

курган

тобол (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курган, тобол (река), происшествия, наводнения в россии — 2024