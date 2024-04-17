https://ria.ru/20240417/tobol-1940499271.html

МЧС спрогнозировало подъем воды в Тоболе у Кургана в ближайшие два дня

МЧС спрогнозировало подъем воды в Тоболе у Кургана в ближайшие два дня - РИА Новости, 17.04.2024

МЧС спрогнозировало подъем воды в Тоболе у Кургана в ближайшие два дня

Подъем воды в реке Тобол у Кургана в ближайшие 1-2 дня продолжится, рост ожидается от 30 до 100 см, в том числе в Кетовском муниципальном округе, сообщило... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T06:55

2024-04-17T06:55

2024-04-17T07:19

курган

наводнения в россии — 2024

происшествия

россия

курганская область

тобол (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. Подъем воды в реке Тобол у Кургана в ближайшие 1-2 дня продолжится, рост ожидается от 30 до 100 см, в том числе в Кетовском муниципальном округе, сообщило региональное ГУМЧС России."В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана продолжится подъем уровня воды. В связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол у Кургана и Кетовского муниципального округа ожидается интенсивный рост уровня воды с динамикой плюс 30... плюс 100 см", - говорится в прогнозе ГУМЧС, размещенном на сайте.Исходя из этого, отмечается в сообщении, в ближайшие 1-2 дня ожидается затопление жилых домов и приусадебных участков в Кургане (СНТ по правый берег реки Тобол, микрорайоны Тополя, Смолино, поселки Затоболье, Затобольный, Старокомогоровка, Черемухово, Осиновка). А также населенных пунктов Бараба, Лесниково, Шкодинское, Белый Яр, Костоусово, Передергина Кетовского муниципального, Иковское, Белозерское, Корюкино, Кошкино, Речкино Белозерского муниципального округа, поясняется в прогнозе.Продолжится затопление микрорайонов Нижняя Утятка, М. Чаусово, Челноково, Храпово, Глинки, станции Камчиха Кургана, населенного пункта Темляково, Лаптево, Крюково, Менщиково, Кетово Кетовского муниципального округа, а также участков автодорог - шоссе имени Тюнина, в Кургане – микрорайонов Смолино и Челноково, добавляется в сообщении.По данным ГУМЧС, на остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная. Колебания уровней в створах гидрологических постов на реках Миасс, Исеть составит от -30 до +10 сантиметров. Фактические уровни воды по большинству гидропостов, на основных реках Курганской области, будут находиться в пределах средних многолетних значений.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, по состоянию на 17 апреля, в регионе остаются затопленными 334 жилых дома и 1148 приусадебных участков в пяти муниципальных округах и областном центре. В области эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

https://ria.ru/20240417/kurgan-1940499042.html

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тобол (река)

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курган, наводнения в россии — 2024, происшествия, россия, курганская область, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)