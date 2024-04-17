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Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг опасной отметки

Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг опасной отметки - РИА Новости, 17.04.2024

Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг опасной отметки

Уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос за последние четыре часа на 20 сантиметров, до 850, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T04:36

2024-04-17T04:36

2024-04-17T04:49

тобол (река)

курган

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

происшествия

россия

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос за последние четыре часа на 20 сантиметров, до 850, сообщается в Telegram-канале правительства региона."За последние четыре часа уровень воды на реке Тобол в Кургане вырос на 20 сантиметров. На 17 апреля на 6.00 уровень составляет 850 сантиметров", — говорится в сообщении.Уральский гидрометцентр спрогнозировал продолжение подъема воды у Кургана до 18 апреля. Максимальная ожидаемая величина — 1070 сантиметров, уточнили в МЧС. При этом неблагоприятным считается уровень 700 сантиметров, а опасным — 850 сантиметров.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. В регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков, в зоне подтопления рискуют оказаться 18 718 человек.По данным на 16 апреля, в зоне паводка в пяти муниципальных округах и самом Кургане остаются 334 дома и 1148 приусадебных участков. Эвакуировали более 13 тысяч человек, действуют 16 пунктов временного размещения.

тобол (река)

курган

курганская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Cпасатели на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка Cпасатели дежурят на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка. По последним данным мэрии, уровень воды поднялся за два часа на 15 сантиметров - до 646. 2024-04-17T04:36 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тобол (река), курган, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия, россия