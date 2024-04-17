Журнал Time назвал топ-100 самых влиятельных людей 2024 года
Time: Хаяо Миядзаки и Дуа Липа вошли в топ-100 самых влиятельных людей 2024 года
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloХаяо Миядзаки
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Хаяо Миядзаки. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Японский режиссер Хаяо Миядзаки, британская певица, албанка косовского происхождения Дуа Липа, британский актер, сыгравший в фильме "Миллионер из трущоб", Дев Патель, а также австралийская певица Кайли Миноуг попали в список 100 самых влиятельных людей в 2024 году по версии журнала Time.
В список 100 влиятельных людей 2024 году также попал палестинский фотожурналист Мотаз Азайза, который провел почти четыре месяца, документируя жизнь в Газе после начала эскалации палестино-израильского конфликта.
Кроме того, в список попали американский рэпер 21 Savage, нигерийский музыкант Burna Boy и американский кинорежиссер София Коппола. Среди 100 влиятельных людей 2024 года также оказался канадский актер Эллиот Пейдж, который в 2021 году стал первым мужчиной-трансгендером, появившимся на обложке журнала Time. Пейдж, в прежней жизни известный как Эллен, совершил каминг-аут в начале декабря 2020 года.
В списке также оказались американский актер Колман Доминго, сыгравший в сериалах "Эйфория" и "Бойтесь ходячих мертвецов", канадо-американский актер Майкл Джей Фокс, известный по роли Марти Макфлая в трилогии "Назад в будущее", а также нидерландский автогонщик, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
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