https://ria.ru/20240417/time-1940624163.html

Журнал Time назвал топ-100 самых влиятельных людей 2024 года

Журнал Time назвал топ-100 самых влиятельных людей 2024 года - РИА Новости, 17.04.2024

Журнал Time назвал топ-100 самых влиятельных людей 2024 года

Японский режиссер Хаяо Миядзаки, британская певица, албанка косовского происхождения Дуа Липа, британский актер, сыгравший в фильме "Миллионер из трущоб", Дев... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T17:17

2024-04-17T17:17

2024-04-17T18:28

эллиот пейдж

хаяо миядзаки

дуа липа

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Японский режиссер Хаяо Миядзаки, британская певица, албанка косовского происхождения Дуа Липа, британский актер, сыгравший в фильме "Миллионер из трущоб", Дев Патель, а также австралийская певица Кайли Миноуг попали в список 100 самых влиятельных людей в 2024 году по версии журнала Time. В список 100 влиятельных людей 2024 году также попал палестинский фотожурналист Мотаз Азайза, который провел почти четыре месяца, документируя жизнь в Газе после начала эскалации палестино-израильского конфликта. Кроме того, в список попали американский рэпер 21 Savage, нигерийский музыкант Burna Boy и американский кинорежиссер София Коппола. Среди 100 влиятельных людей 2024 года также оказался канадский актер Эллиот Пейдж, который в 2021 году стал первым мужчиной-трансгендером, появившимся на обложке журнала Time. Пейдж, в прежней жизни известный как Эллен, совершил каминг-аут в начале декабря 2020 года. В списке также оказались американский актер Колман Доминго, сыгравший в сериалах "Эйфория" и "Бойтесь ходячих мертвецов", канадо-американский актер Майкл Джей Фокс, известный по роли Марти Макфлая в трилогии "Назад в будущее", а также нидерландский автогонщик, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

https://ria.ru/20230915/evrei-1896559214.html

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эллиот пейдж, хаяо миядзаки, дуа липа