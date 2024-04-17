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Журнал Time назвал топ-100 самых влиятельных людей 2024 года - РИА Новости, 17.04.2024
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17:17 17.04.2024 (обновлено: 18:28 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/time-1940624163.html
Журнал Time назвал топ-100 самых влиятельных людей 2024 года
Журнал Time назвал топ-100 самых влиятельных людей 2024 года - РИА Новости, 17.04.2024
Журнал Time назвал топ-100 самых влиятельных людей 2024 года
Японский режиссер Хаяо Миядзаки, британская певица, албанка косовского происхождения Дуа Липа, британский актер, сыгравший в фильме "Миллионер из трущоб", Дев... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:17
2024-04-17T18:28
эллиот пейдж
хаяо миядзаки
дуа липа
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Японский режиссер Хаяо Миядзаки, британская певица, албанка косовского происхождения Дуа Липа, британский актер, сыгравший в фильме "Миллионер из трущоб", Дев Патель, а также австралийская певица Кайли Миноуг попали в список 100 самых влиятельных людей в 2024 году по версии журнала Time. В список 100 влиятельных людей 2024 году также попал палестинский фотожурналист Мотаз Азайза, который провел почти четыре месяца, документируя жизнь в Газе после начала эскалации палестино-израильского конфликта. Кроме того, в список попали американский рэпер 21 Savage, нигерийский музыкант Burna Boy и американский кинорежиссер София Коппола. Среди 100 влиятельных людей 2024 года также оказался канадский актер Эллиот Пейдж, который в 2021 году стал первым мужчиной-трансгендером, появившимся на обложке журнала Time. Пейдж, в прежней жизни известный как Эллен, совершил каминг-аут в начале декабря 2020 года. В списке также оказались американский актер Колман Доминго, сыгравший в сериалах "Эйфория" и "Бойтесь ходячих мертвецов", канадо-американский актер Майкл Джей Фокс, известный по роли Марти Макфлая в трилогии "Назад в будущее", а также нидерландский автогонщик, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
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эллиот пейдж, хаяо миядзаки, дуа липа
Эллиот Пейдж, Хаяо Миядзаки, Дуа Липа
Журнал Time назвал топ-100 самых влиятельных людей 2024 года

Time: Хаяо Миядзаки и Дуа Липа вошли в топ-100 самых влиятельных людей 2024 года

© AP Photo / Invision/Chris PizzelloХаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Хаяо Миядзаки. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Японский режиссер Хаяо Миядзаки, британская певица, албанка косовского происхождения Дуа Липа, британский актер, сыгравший в фильме "Миллионер из трущоб", Дев Патель, а также австралийская певица Кайли Миноуг попали в список 100 самых влиятельных людей в 2024 году по версии журнала Time.
В список 100 влиятельных людей 2024 году также попал палестинский фотожурналист Мотаз Азайза, который провел почти четыре месяца, документируя жизнь в Газе после начала эскалации палестино-израильского конфликта.
Кроме того, в список попали американский рэпер 21 Savage, нигерийский музыкант Burna Boy и американский кинорежиссер София Коппола. Среди 100 влиятельных людей 2024 года также оказался канадский актер Эллиот Пейдж, который в 2021 году стал первым мужчиной-трансгендером, появившимся на обложке журнала Time. Пейдж, в прежней жизни известный как Эллен, совершил каминг-аут в начале декабря 2020 года.
В списке также оказались американский актер Колман Доминго, сыгравший в сериалах "Эйфория" и "Бойтесь ходячих мертвецов", канадо-американский актер Майкл Джей Фокс, известный по роли Марти Макфлая в трилогии "Назад в будущее", а также нидерландский автогонщик, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
В Израиле Пригожина посмертно включили в список влиятельных евреев года
15 сентября 2023, 15:33
 
Эллиот ПейджХаяо МиядзакиДуа Липа
 
 
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