https://ria.ru/20240417/terakt-1940594060.html
В Брянской области задержали подозреваемого в подготовке теракта
В Брянской области задержали подозреваемого в подготовке теракта - РИА Новости, 17.04.2024
В Брянской области задержали подозреваемого в подготовке теракта
Сотрудники УФСБ России по Брянской области задержали мужчину, который подозревается в передаче сведений о военкомате проукраинской террористической организации... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:25
2024-04-17T15:25
2024-04-17T15:26
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
брянская область
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БЕЛГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Брянской области задержали мужчину, который подозревается в передаче сведений о военкомате проукраинской террористической организации и подготовке теракта, сообщили в пресс-службе управления. По данным следствия, подозреваемый через интернет связался с представителем запрещённой в России проукраинской террористической организации. По заданию кураторов он снял на видео здание военного комиссариата, передал данные организаторам. После чего изъял из тайника взрывчатые вещества. Задержанный планировал поехать в город Стародуб Брянской области, чтобы получить дальнейшие указания и совершить теракт. "УФСБ России по Брянской области пресечена противоправная деятельность лица, причастного к государственной измене в форме оказания помощи иностранному государству… В процессе реализации преступного замысла злоумышленник задержан сотрудниками УФСБ. Следственным отделом управления подозреваемому предъявлено обвинение", - говорится в релизе УФСБ. Уточняется, что заведены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации), ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), п. "в" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение взрывчатых веществ) и ст. 275 УК РФ (государственная измена).
https://ria.ru/20240402/terakt-1937379459.html
https://ria.ru/20240122/gosizmena-1922700630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Брянская область
В Брянской области задержали подозреваемого в подготовке теракта
В Брянской области задержали подозреваемого в передаче сведений на Украину
БЕЛГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Брянской области задержали мужчину, который подозревается в передаче сведений о военкомате проукраинской террористической организации и подготовке теракта, сообщили в пресс-службе управления.
По данным следствия, подозреваемый через интернет связался с представителем запрещённой в России проукраинской террористической организации. По заданию кураторов он снял на видео здание военного комиссариата, передал данные организаторам. После чего изъял из тайника взрывчатые вещества. Задержанный планировал поехать в город Стародуб Брянской области, чтобы получить дальнейшие указания и совершить теракт.
"УФСБ России по Брянской области пресечена противоправная деятельность лица, причастного к государственной измене в форме оказания помощи иностранному государству… В процессе реализации преступного замысла злоумышленник задержан сотрудниками УФСБ. Следственным отделом управления подозреваемому предъявлено обвинение", - говорится в релизе УФСБ.
Уточняется, что заведены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации), ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), п. "в" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение взрывчатых веществ) и ст. 275 УК РФ (государственная измена).