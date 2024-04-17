https://ria.ru/20240417/terakt-1940524846.html

Ликвидированный в Москве террорист жил в 20 минутах ходьбы от синагоги

Ликвидированный в Москве террорист жил в 20 минутах ходьбы от синагоги - РИА Новости, 17.04.2024

Ликвидированный в Москве террорист жил в 20 минутах ходьбы от синагоги

Ликвидированный в Москве террорист проживал в 20 минутах ходьбы от синагоги, на которую, предположительно, готовил нападение, вел себя тихо, не привлекая... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T10:41

2024-04-17T10:41

2024-04-17T10:41

происшествия

средняя азия

москва

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Ликвидированный в Москве террорист проживал в 20 минутах ходьбы от синагоги, на которую, предположительно, готовил нападение, вел себя тихо, не привлекая внимания соседей, рассказали РИА Новости жильцы многоэтажки. На прошлой неделе российские спецслужбы сообщили о предотвращении теракта в одной из синагог в Москве. Самодельную бомбу злоумышленник хранил дома под матрацем. Террорист-иностранец 10 апреля оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем - как рассказал РИА Новости глава Федерации еврейских общин России раввин Довид Карпов, ликвидировали его недалеко от синагоги "Даркей Шалом" в районе Отрадное. На кадрах ФСБ видно, что окно квартиры прострелено. Как выяснил корреспондент РИА Новости, террорист проживал в панельном 22-этажном доме на последнем этаже. Дом находится в районе Отрадное в 2 километрах от синагоги, пешком до нее можно дойти за 20 минут или доехать на машине за 4 минуты. В квартиру сейчас не попасть, дверь опечатана: "дежурная часть МВД России по району Отрадное". Стекло на одном окне отсутствует. Соседка по этажу рассказала РИА Новости, что не была лично знакома с мужчиной из Средней Азии, но "он вел себя тихо, в квартире часто горел свет". В момент операции спецслужб дома ее не было. Еще один житель дома рассказал, что две недели назад на первом этаже в подъезде он видел группу мигрантов, но был ли террорист в их числе - не знает. Сейчас жители этого дома решают вопрос об установке пропускной системы входа в подъезд или о консьерже.

https://ria.ru/20240411/fsb-1939471228.html

https://ria.ru/20240307/napadenie-1931723099.html

средняя азия

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Квартира, где ликвидировали планировавшего теракт в московской синагоге РИА Новости обнаружило квартиру, где ликвидировали планировавшего теракт в синагоге в Москве: террорист жил в 20 минутах ходьбы от нее. Сейчас в квартиру не попасть, дверь опечатана. Соседи говорят, что преступник - мужчина из Средней Азии - вел себя тихо, внимание не привлекал. 2024-04-17T10:41 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, средняя азия, москва