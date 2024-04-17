https://ria.ru/20240417/tayvan-1940536868.html

Китайские военные сопроводили американский самолет через Тайваньский пролив

Китайские военные сопроводили американский самолет через Тайваньский пролив - РИА Новости, 17.04.2024

Китайские военные сопроводили американский самолет через Тайваньский пролив

Военные КНР сопроводили самолет P-8A Poseidon ВМС США во время его пролета через Тайваньский пролив, сообщает в среду Восточная зона боевого командования... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:32

2024-04-17T11:32

2024-04-17T11:43

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ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости. Военные КНР сопроводили самолет P-8A Poseidon ВМС США во время его пролета через Тайваньский пролив, сообщает в среду Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Ранее седьмой флот ВМС США сообщил, что самолет P-8A Poseidon ВМС США в среду пересек Тайваньский пролив в "международном воздушном пространстве". Как отмечалось в сообщении, пролет самолета через Тайваньский пролив "демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону". Военные США летают, плавают и действуют "везде, где это разрешено международным правом", добавляет флот. "Восточная зона боевого командования НОАК организовала боевые самолеты для сопровождающего наблюдения за пролетом американского самолета в соответствии с законом и правилами", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте зоны боевого командования в соцсети WeChat. В заявлении отмечается, что китайские военные сохраняют высокую степень боевой готовности, чтобы решительно защищать государственный суверенитет и безопасность, а также мир и стабильность в регионе. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20231030/tayvan-1906068903.html

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в мире, космос - риа наука, сша, китай, тайвань, народно-освободительная армия китая, wechat, boeing p-8a poseidon