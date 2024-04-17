Рейтинг@Mail.ru
ИИ могут подключить к рассмотрению судебных тяжб - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 17.04.2024 (обновлено: 16:06 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/sud-1940593405.html
ИИ могут подключить к рассмотрению судебных тяжб
ИИ могут подключить к рассмотрению судебных тяжб - РИА Новости, 17.04.2024
ИИ могут подключить к рассмотрению судебных тяжб
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев направил обращение на имя председателя Верховного суда Ирины Подносовой с предложением подключить искусственный... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:21
2024-04-17T16:06
общество
технологии
сингапур
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
ирина подносова
осаго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев направил обращение на имя председателя Верховного суда Ирины Подносовой с предложением подключить искусственный интеллект к рассмотрению мелких судебных тяжб, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "ИИ мог бы заменить судью по вынесению решений по высокочастотным делам, в которых отсутствуют сопутствующие факторы и решения принимаются на основе анализа больших массивов данных и судебной практике. В этой связи прошу Вас, уважаемая Ирина Леонидовна, рассмотреть данную инициативу и в случае поддержки дать поручение департаментам Верховного суда Российской Федерации проработать возможность проведения такого эксперимента с профильными федеральными органами исполнительной власти", - написано в официальном запросе. Как отметил автор обращения, российские суды сталкиваются с огромным массивом бумажной работой. В 2022 году суды рассмотрели 40,7 миллиона дел, 111 тысяч дел каждый день. Большинство из них мелкие, к примеру, оценка ущерба при ДТП и присуждение компенсаций по ОСАГО, но отнимают много времени. По мнению Нечаева, на начальных этапах ИИ можно доверить споры по ДТП и даже оценку полученного ущерба. Кроме того, он обратил внимание на опыт Сингапура, где ИИ интеллект уже рассматривает 10 тысяч дел в год без юристов. "Для удобства граждан подача необходимых документов и проведение указанных судебных дел с участием искусственного интеллекта необходимо сделать доступным на портале "Госуслуги", поскольку указанный портал является наиболее распространенным и комфортным сервисом при взаимодействии с госорганами. Также необходимо предоставить обеим сторонам право обжаловать решение ИИ в судах высшей инстанции с участием человека. В таком случае решение суда с ИИ будет иметь силу только при обоюдном согласии обеих сторон", - заключается в обращении.
https://ria.ru/20240417/chernyshenko-1940556312.html
https://ria.ru/20240205/neyroset-1925392894.html
сингапур
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, сингапур, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), ирина подносова, осаго
Общество, Технологии, Сингапур, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Ирина Подносова, ОСАГО
ИИ могут подключить к рассмотрению судебных тяжб

Нечаев попросил Верховный суд подключить ИИ к рассмотрению мелких судебных тяжб

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев направил обращение на имя председателя Верховного суда Ирины Подносовой с предложением подключить искусственный интеллект к рассмотрению мелких судебных тяжб, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
«
"ИИ мог бы заменить судью по вынесению решений по высокочастотным делам, в которых отсутствуют сопутствующие факторы и решения принимаются на основе анализа больших массивов данных и судебной практике. В этой связи прошу Вас, уважаемая Ирина Леонидовна, рассмотреть данную инициативу и в случае поддержки дать поручение департаментам Верховного суда Российской Федерации проработать возможность проведения такого эксперимента с профильными федеральными органами исполнительной власти", - написано в официальном запросе.
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Чернышенко спрогнозировал рост доли данных, генерируемых ИИ
Вчера, 12:47
Как отметил автор обращения, российские суды сталкиваются с огромным массивом бумажной работой. В 2022 году суды рассмотрели 40,7 миллиона дел, 111 тысяч дел каждый день. Большинство из них мелкие, к примеру, оценка ущерба при ДТП и присуждение компенсаций по ОСАГО, но отнимают много времени.
По мнению Нечаева, на начальных этапах ИИ можно доверить споры по ДТП и даже оценку полученного ущерба. Кроме того, он обратил внимание на опыт Сингапура, где ИИ интеллект уже рассматривает 10 тысяч дел в год без юристов.
"Для удобства граждан подача необходимых документов и проведение указанных судебных дел с участием искусственного интеллекта необходимо сделать доступным на портале "Госуслуги", поскольку указанный портал является наиболее распространенным и комфортным сервисом при взаимодействии с госорганами. Также необходимо предоставить обеим сторонам право обжаловать решение ИИ в судах высшей инстанции с участием человека. В таком случае решение суда с ИИ будет иметь силу только при обоюдном согласии обеих сторон", - заключается в обращении.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Кто победил Гитлера? Вопрос не для искусственного интеллекта
5 февраля, 08:00
 
ОбществоТехнологииСингапурАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Ирина ПодносоваОСАГО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала