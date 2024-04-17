https://ria.ru/20240417/sud-1940593405.html

ИИ могут подключить к рассмотрению судебных тяжб

ИИ могут подключить к рассмотрению судебных тяжб - РИА Новости, 17.04.2024

ИИ могут подключить к рассмотрению судебных тяжб

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев направил обращение на имя председателя Верховного суда Ирины Подносовой с предложением подключить искусственный... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T15:21

2024-04-17T15:21

2024-04-17T16:06

общество

технологии

сингапур

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

ирина подносова

осаго

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев направил обращение на имя председателя Верховного суда Ирины Подносовой с предложением подключить искусственный интеллект к рассмотрению мелких судебных тяжб, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "ИИ мог бы заменить судью по вынесению решений по высокочастотным делам, в которых отсутствуют сопутствующие факторы и решения принимаются на основе анализа больших массивов данных и судебной практике. В этой связи прошу Вас, уважаемая Ирина Леонидовна, рассмотреть данную инициативу и в случае поддержки дать поручение департаментам Верховного суда Российской Федерации проработать возможность проведения такого эксперимента с профильными федеральными органами исполнительной власти", - написано в официальном запросе. Как отметил автор обращения, российские суды сталкиваются с огромным массивом бумажной работой. В 2022 году суды рассмотрели 40,7 миллиона дел, 111 тысяч дел каждый день. Большинство из них мелкие, к примеру, оценка ущерба при ДТП и присуждение компенсаций по ОСАГО, но отнимают много времени. По мнению Нечаева, на начальных этапах ИИ можно доверить споры по ДТП и даже оценку полученного ущерба. Кроме того, он обратил внимание на опыт Сингапура, где ИИ интеллект уже рассматривает 10 тысяч дел в год без юристов. "Для удобства граждан подача необходимых документов и проведение указанных судебных дел с участием искусственного интеллекта необходимо сделать доступным на портале "Госуслуги", поскольку указанный портал является наиболее распространенным и комфортным сервисом при взаимодействии с госорганами. Также необходимо предоставить обеим сторонам право обжаловать решение ИИ в судах высшей инстанции с участием человека. В таком случае решение суда с ИИ будет иметь силу только при обоюдном согласии обеих сторон", - заключается в обращении.

https://ria.ru/20240417/chernyshenko-1940556312.html

https://ria.ru/20240205/neyroset-1925392894.html

сингапур

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, сингапур, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), ирина подносова, осаго