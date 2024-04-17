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Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Касимова - РИА Новости, 17.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
10:57 17.04.2024 (обновлено: 11:22 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/sud-1940527608.html
Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Касимова
Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Касимова - РИА Новости, 17.04.2024
Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Касимова
Мосгорсуд признал законным арест Алишера Касимова, сдававшего квартиру предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T10:57
2024-04-17T11:22
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
киргизия
красногорск
московский городской суд
крокус сити холл
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Алишера Касимова, сдававшего квартиру предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - сказал собеседник. Уроженец Киргизии Касимов ранее говорил в суде, что не знал о планах квартиросъемщиков устроить теракт. Его мать после заседания Басманного суда заявила, что её сын сдавал ипотечную квартиру по объявлению на интернет-площадке и содержал кафе, где готовил еду, а к теракту отношения не имеет. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы. Ранее Мосгорсуд оставил в СИЗО отца и двух сыновей Исломовых. Также обжаловал свой арест Назримад Лутфуллои.
https://ria.ru/20240416/muzhchina-1940374875.html
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происшествия, москва, киргизия, красногорск, московский городской суд, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Киргизия, Красногорск, Московский городской суд, Крокус Сити Холл
Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Касимова

Суд признал законным арест Касимова, сдавшего квартиру фигурантам дела о теракта

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВосьмой фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Алишер Касимов
Восьмой фигурант дела о теракте в Крокус Сити Холле Алишер Касимов - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Восьмой фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Алишер Касимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Алишера Касимова, сдававшего квартиру предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде.
"Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - сказал собеседник.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Суд арестовал мужчину, зарегистрировавшего дома фигурантов дела "Крокуса"
Вчера, 14:22
Уроженец Киргизии Касимов ранее говорил в суде, что не знал о планах квартиросъемщиков устроить теракт. Его мать после заседания Басманного суда заявила, что её сын сдавал ипотечную квартиру по объявлению на интернет-площадке и содержал кафе, где готовил еду, а к теракту отношения не имеет.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы. Ранее Мосгорсуд оставил в СИЗО отца и двух сыновей Исломовых. Также обжаловал свой арест Назримад Лутфуллои.
Аминчон Исломов
Суд оставил фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Исломова в СИЗО
15 апреля, 16:18
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваКиргизияКрасногорскМосковский городской судКрокус Сити Холл
 
 
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