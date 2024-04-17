https://ria.ru/20240417/sud-1940527608.html

Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Касимова

Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Касимова - РИА Новости, 17.04.2024

Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Касимова

Мосгорсуд признал законным арест Алишера Касимова, сдававшего квартиру предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T10:57

2024-04-17T10:57

2024-04-17T11:22

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

киргизия

красногорск

московский городской суд

крокус сити холл

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Алишера Касимова, сдававшего квартиру предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - сказал собеседник. Уроженец Киргизии Касимов ранее говорил в суде, что не знал о планах квартиросъемщиков устроить теракт. Его мать после заседания Басманного суда заявила, что её сын сдавал ипотечную квартиру по объявлению на интернет-площадке и содержал кафе, где готовил еду, а к теракту отношения не имеет. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы. Ранее Мосгорсуд оставил в СИЗО отца и двух сыновей Исломовых. Также обжаловал свой арест Назримад Лутфуллои.

https://ria.ru/20240416/muzhchina-1940374875.html

https://ria.ru/20240415/islomov-1940190944.html

москва

киргизия

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, киргизия, красногорск, московский городской суд, крокус сити холл