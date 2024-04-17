Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Касимова
Суд признал законным арест Касимова, сдавшего квартиру фигурантам дела о теракта
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВосьмой фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Алишер Касимов
Восьмой фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Алишер Касимов
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Алишера Касимова, сдававшего квартиру предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде.
"Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - сказал собеседник.
Уроженец Киргизии Касимов ранее говорил в суде, что не знал о планах квартиросъемщиков устроить теракт. Его мать после заседания Басманного суда заявила, что её сын сдавал ипотечную квартиру по объявлению на интернет-площадке и содержал кафе, где готовил еду, а к теракту отношения не имеет.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы. Ранее Мосгорсуд оставил в СИЗО отца и двух сыновей Исломовых. Также обжаловал свой арест Назримад Лутфуллои.
Суд оставил фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Исломова в СИЗО
15 апреля, 16:18