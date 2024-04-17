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В Удмуртии осудили мужчину, который зарезал своих детей
В Удмуртии осудили мужчину, который зарезал своих детей - РИА Новости, 17.04.2024
В Удмуртии осудили мужчину, который зарезал своих детей
Верховный суд Удмуртии приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Кезского района, который зарезал двух своих маленьких детей из-за развода с женой,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T10:07
2024-04-17T10:07
2024-04-17T10:10
происшествия
кезский район
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 17 апр – РИА Новости. Верховный суд Удмуртии приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Кезского района, который зарезал двух своих маленьких детей из-за развода с женой, сообщила прокуратура республики. Трагедия в Кезском районе произошла в ноябре 2023 года. Мужчина нанес ножевые ранения своим спящим маленьким детям: 7-летнему сыну и 3-летней дочери из-за бракоразводного процесса с супругой. Дети скончались на месте. "Верховный суд Удмуртской Республики признал 29-летнего мужчину виновным в умышленном причинении смерти двум малолетним лицам. С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сообщает прокуратура Удмуртии. Также удовлетворен гражданский иск матери погибших детей в размере 3 миллионов рублей, добавили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20240327/razvody-1936077648.html
кезский район
удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, кезский район, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Кезский район, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии осудили мужчину, который зарезал своих детей
В Удмуртии мужчина получил пожизненное за убийство детей из-за развода с женой