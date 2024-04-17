https://ria.ru/20240417/sud-1940510522.html

В деле о гибели журналистки "России сегодня" Бабаевой появился обвиняемый

В деле о гибели журналистки "России сегодня" Бабаевой появился обвиняемый - РИА Новости, 17.04.2024

В деле о гибели журналистки "России сегодня" Бабаевой появился обвиняемый

Уголовное дело о гибели руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой передали в суд, стал известен обвиняемый,... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T09:06

2024-04-17T09:06

2024-04-17T12:09

происшествия

россия

республика крым

светлана бабаева

сергей аксенов (политик)

дмитрий медведев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Уголовное дело о гибели руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой передали в суд, стал известен обвиняемый, сообщил РИА Новости муж погибшей журналистки Евгений Двоскин."Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что дело заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности", обвиняемый — Игорь Малев.В судебной базе данных говорится, что рассматривать дело будет председатель суда Александр Сердюк.По словам Двоскина, заседание назначено на 15 мая на 10:00 мск. Бабаева погибла 28 октября 2022 года на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась стрельбой. В некоторых СМИ появились публикации, что в журналистку отрикошетила пуля, выпущенная ею самой.В прощальной речи Двоскин рассказал, что Светлана погибла в результате выстрела другого человека. Он подчеркнул, что это был не самострел и не ошибка журналистки.Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования, отрикошетившая шальная пуля попала Светлане в голову в тот момент, когда она выполняла упражнение по военно-спортивной стрельбе в положении лежа. Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили ее коллеги-журналисты из многих СМИ, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и многие другие.

https://ria.ru/20221108/babaeva-1829965310.html

https://ria.ru/20221028/babaeva-1827686327.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, республика крым, светлана бабаева, сергей аксенов (политик), дмитрий медведев