https://ria.ru/20240417/sud-1940510522.html
В деле о гибели журналистки "России сегодня" Бабаевой появился обвиняемый
В деле о гибели журналистки "России сегодня" Бабаевой появился обвиняемый - РИА Новости, 17.04.2024
В деле о гибели журналистки "России сегодня" Бабаевой появился обвиняемый
Уголовное дело о гибели руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой передали в суд, стал известен обвиняемый,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T09:06
2024-04-17T09:06
2024-04-17T12:09
происшествия
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республика крым
светлана бабаева
сергей аксенов (политик)
дмитрий медведев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Уголовное дело о гибели руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой передали в суд, стал известен обвиняемый, сообщил РИА Новости муж погибшей журналистки Евгений Двоскин."Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что дело заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности", обвиняемый — Игорь Малев.В судебной базе данных говорится, что рассматривать дело будет председатель суда Александр Сердюк.По словам Двоскина, заседание назначено на 15 мая на 10:00 мск. Бабаева погибла 28 октября 2022 года на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась стрельбой. В некоторых СМИ появились публикации, что в журналистку отрикошетила пуля, выпущенная ею самой.В прощальной речи Двоскин рассказал, что Светлана погибла в результате выстрела другого человека. Он подчеркнул, что это был не самострел и не ошибка журналистки.Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования, отрикошетившая шальная пуля попала Светлане в голову в тот момент, когда она выполняла упражнение по военно-спортивной стрельбе в положении лежа. Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили ее коллеги-журналисты из многих СМИ, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и многие другие.
https://ria.ru/20221108/babaeva-1829965310.html
https://ria.ru/20221028/babaeva-1827686327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика крым, светлана бабаева, сергей аксенов (политик), дмитрий медведев
Происшествия, Россия, Республика Крым, Светлана Бабаева, Сергей Аксенов (политик), Дмитрий Медведев
В деле о гибели журналистки "России сегодня" Бабаевой появился обвиняемый
В Симферопольский районный суд Крыма передали дело о гибели журналистки Бабаевой
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Уголовное дело о гибели руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой передали в суд, стал известен обвиняемый, сообщил РИА Новости муж погибшей журналистки Евгений Двоскин.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд Республики Крым
для рассмотрения по существу", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что дело заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности", обвиняемый — Игорь Малев.
В судебной базе данных
говорится, что рассматривать дело будет председатель суда Александр Сердюк.
По словам Двоскина, заседание назначено на 15 мая на 10:00 мск.
Бабаева погибла 28 октября 2022 года на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась стрельбой. В некоторых СМИ появились публикации, что в журналистку отрикошетила пуля, выпущенная ею самой.
В прощальной речи Двоскин рассказал, что Светлана погибла в результате выстрела другого человека. Он подчеркнул, что это был не самострел и не ошибка журналистки.
Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования, отрикошетившая шальная пуля попала Светлане в голову в тот момент, когда она выполняла упражнение по военно-спортивной стрельбе в положении лежа.
Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили ее коллеги-журналисты из многих СМИ, зампред Совбеза Дмитрий Медведев
, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, министр иностранных дел Сергей Лавров
, глава Крыма Сергей Аксенов
и многие другие.