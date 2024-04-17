https://ria.ru/20240417/spisok-1940607160.html

Сына командира "батальона Дудаева" внесли в список террористов

Сына командира "батальона Дудаева" внесли в список террористов - РИА Новости, 17.04.2024

Сына командира "батальона Дудаева" внесли в список террористов

Сын командира "батальона Джохара Дудаева" Тимерхан Мунаев* внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T16:16

2024-04-17T16:16

2024-04-17T16:16

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донбасс

грозный

рамзан кадыров

апты алаудинов

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сын командира "батальона Джохара Дудаева" Тимерхан Мунаев* внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Мунаев* Тимерхан Исаевич*, 18.05.1994 г.р. , г. Грозный Чеченской республики", - говорится на сайте. Мунаев* - сын погибшего в феврале 2015 года под Дебальцево командира "батальона Дудаева" Исы Мунаева. По данным ряда украинских СМИ, Мунаев-младший* воевал против РФ в Донбассе, а в 2019 году получил гражданство Украины. Джохар Дудаев – лидер чеченских сепаратистов, выступавший за отделение Чечни от России и возглавивший боевые действия против российских федеральных сил. Дудаев был убит 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в миллион долларов за информацию о расположении "батальонов шейха Мансура и Дудаева", а помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что они являются "целью номер один" в Донбассе. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240417/konashenok-1940603046.html

https://ria.ru/20231025/batalon-1905194015.html

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Наталья Макарова

справки, россия, донбасс, грозный, рамзан кадыров, апты алаудинов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)