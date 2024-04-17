Рейтинг@Mail.ru
Российские военные сорвали усиление ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 17.04.2024 (обновлено: 05:44 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/spetsoperatsiya-1940495280.html
Российские военные сорвали усиление ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные сорвали усиление ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 17.04.2024
Российские военные сорвали усиление ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие сорвали усиление украинских позиций в районе Урожайного на Южнодонецком направлении и поразили опорные пункты войск противника в... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T05:11
2024-04-17T05:44
специальная военная операция на украине
безопасность
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931692143_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_b8cb8c3c4d0faae45c79321f79a23616.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали усиление украинских позиций в районе Урожайного на Южнодонецком направлении и поразили опорные пункты войск противника в районах Владимировки и Макаровки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали усиление противником передовых позиций в районе Урожайного", - сказал Гордеев. Он добавил, что ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии а также тяжелыми огнеметными системами были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 128-й бригады территориальной обороны в районах Владимировки и Макаровки. Начальник пресс-центра напомнил, что за прошедшие сутки уничтожены до 80 военнослужащих противника, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", буксируемая гаубица Д-20, два автомобиля, два беспилотных летательных аппарата самоходного типа, самоходная артиллерийская установка Krab и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель".
https://ria.ru/20240417/aviatsiya-1940495126.html
https://ria.ru/20240417/porazheniya-1940486172.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931692143_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b532b6a6fcc356fd4e7766a14b5c5571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Российские военные сорвали усиление ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: группировка "Восток" сорвала усиление ВСУ в районе Урожайного

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали усиление украинских позиций в районе Урожайного на Южнодонецком направлении и поразили опорные пункты войск противника в районах Владимировки и Макаровки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали усиление противником передовых позиций в районе Урожайного", - сказал Гордеев.
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Российские Су-25 нанесли удар по технике ВСУ на Донецком направлении
05:08
Он добавил, что ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии а также тяжелыми огнеметными системами были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 128-й бригады территориальной обороны в районах Владимировки и Макаровки.
Начальник пресс-центра напомнил, что за прошедшие сутки уничтожены до 80 военнослужащих противника, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", буксируемая гаубица Д-20, два автомобиля, два беспилотных летательных аппарата самоходного типа, самоходная артиллерийская установка Krab и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
"Прорвут оборону". В США назвали российское оружие, от которого не спастись
02:25
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАлександр Гордеев (полковник)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала