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Российские военные сорвали усиление ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные сорвали усиление ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 17.04.2024
Российские военные сорвали усиление ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие сорвали усиление украинских позиций в районе Урожайного на Южнодонецком направлении и поразили опорные пункты войск противника в... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T05:11
2024-04-17T05:11
2024-04-17T05:44
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали усиление украинских позиций в районе Урожайного на Южнодонецком направлении и поразили опорные пункты войск противника в районах Владимировки и Макаровки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали усиление противником передовых позиций в районе Урожайного", - сказал Гордеев. Он добавил, что ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии а также тяжелыми огнеметными системами были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 128-й бригады территориальной обороны в районах Владимировки и Макаровки. Начальник пресс-центра напомнил, что за прошедшие сутки уничтожены до 80 военнослужащих противника, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", буксируемая гаубица Д-20, два автомобиля, два беспилотных летательных аппарата самоходного типа, самоходная артиллерийская установка Krab и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель".
https://ria.ru/20240417/aviatsiya-1940495126.html
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безопасность, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Российские военные сорвали усиление ВСУ на Южнодонецком направлении
МО: группировка "Восток" сорвала усиление ВСУ в районе Урожайного
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали усиление украинских позиций в районе Урожайного на Южнодонецком направлении и поразили опорные пункты войск противника в районах Владимировки и Макаровки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали усиление противником передовых позиций в районе Урожайного", - сказал Гордеев.
Он добавил, что ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии а также тяжелыми огнеметными системами были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 128-й бригады территориальной обороны в районах Владимировки и Макаровки.
Начальник пресс-центра напомнил, что за прошедшие сутки уничтожены до 80 военнослужащих противника, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", буксируемая гаубица Д-20, два автомобиля, два беспилотных летательных аппарата самоходного типа, самоходная артиллерийская установка Krab и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель".