https://ria.ru/20240417/spetsoperatsiya-1940495280.html

Российские военные сорвали усиление ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные сорвали усиление ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 17.04.2024

Российские военные сорвали усиление ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие сорвали усиление украинских позиций в районе Урожайного на Южнодонецком направлении и поразили опорные пункты войск противника в... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T05:11

2024-04-17T05:11

2024-04-17T05:44

специальная военная операция на украине

безопасность

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали усиление украинских позиций в районе Урожайного на Южнодонецком направлении и поразили опорные пункты войск противника в районах Владимировки и Макаровки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали усиление противником передовых позиций в районе Урожайного", - сказал Гордеев. Он добавил, что ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии а также тяжелыми огнеметными системами были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 128-й бригады территориальной обороны в районах Владимировки и Макаровки. Начальник пресс-центра напомнил, что за прошедшие сутки уничтожены до 80 военнослужащих противника, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", буксируемая гаубица Д-20, два автомобиля, два беспилотных летательных аппарата самоходного типа, самоходная артиллерийская установка Krab и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель".

https://ria.ru/20240417/aviatsiya-1940495126.html

https://ria.ru/20240417/porazheniya-1940486172.html

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безопасность, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия