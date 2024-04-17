https://ria.ru/20240417/spch-1940573750.html
В СПЧ предложили ставить мигрантов на воинский учет при выдаче паспорта
В СПЧ предложили ставить мигрантов на воинский учет при выдаче паспорта - РИА Новости, 17.04.2024
В СПЧ предложили ставить мигрантов на воинский учет при выдаче паспорта
Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил, чтобы процедура получения российского гражданства мигрантами сопровождалась процедурой постановки их на воинский учет. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:56
2024-04-17T13:56
2024-04-17T14:24
общество
россия
валерий фадеев
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил, чтобы процедура получения российского гражданства мигрантами сопровождалась процедурой постановки их на воинский учет. "Мигранты получают гражданство России…, но многие из них, мужчины, не становятся на воинский учет… Новоиспеченный гражданин (России - ред.) получает паспорт, но на воинский учет не встает. Наше предложение очень простое: давайте организуем так эту процедуру (получения гражданства и постановки на воинский учет - ред.), чтобы это происходило в одно время за одним и тем же столом… Им нравятся права российских граждан, извините, есть еще и обязанности у российских граждан", - заявил Фадеев в ходе пресс-конференции "Проблемы миграционной политики в России" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20231218/spch-1916393408.html
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общество, россия, валерий фадеев
Общество, Россия, Валерий Фадеев
В СПЧ предложили ставить мигрантов на воинский учет при выдаче паспорта
Фадеев предложил объединить получение гражданства с постановкой на воинский учет