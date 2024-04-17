https://ria.ru/20240417/spch-1940568193.html

В СПЧ призвали создать реестр работодателей, привлекающих мигрантов

В СПЧ призвали создать реестр работодателей, привлекающих мигрантов - РИА Новости, 17.04.2024

В СПЧ призвали создать реестр работодателей, привлекающих мигрантов

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что необходимо создать государственный реестр работодателей, имеющих право привлекать иностранную рабочую силу, если им не... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:29

2024-04-17T13:29

2024-04-17T14:39

общество

валерий фадеев

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что необходимо создать государственный реестр работодателей, имеющих право привлекать иностранную рабочую силу, если им не удалось привлечь к работе российских граждан."Если мы определим, по каким направлениям у нас не хватает рабочей силы, то мы поймем, какие работодатели, какие компании будут привлекать эту рабочую силу. Я считаю, что нужно создавать государственный реестр работодателей, имеющих право привлекать иностранную рабочую силу. Эти работодатели должны доказать, что никакого другого решения нет. Они должны предъявить доказательства, что они пытались привлечь местную рабочую силу. Привлечение местных кадров должно стать безусловным приоритетом", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции "Проблемы миграционной политики в России" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Кроме того, глава СПЧ отметил, что миграционная политика должна исходить из решения конкретных народно-хозяйственных задач по отраслям, по регионам, где действительно не хватает рабочей силы.

https://radiosputnik.ru/20240416/migranty-1940471991.html

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общество, валерий фадеев