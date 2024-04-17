Рейтинг@Mail.ru
В СПЧ призвали создать реестр работодателей, привлекающих мигрантов - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 17.04.2024 (обновлено: 14:39 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/spch-1940568193.html
В СПЧ призвали создать реестр работодателей, привлекающих мигрантов
В СПЧ призвали создать реестр работодателей, привлекающих мигрантов - РИА Новости, 17.04.2024
В СПЧ призвали создать реестр работодателей, привлекающих мигрантов
Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что необходимо создать государственный реестр работодателей, имеющих право привлекать иностранную рабочую силу, если им не... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:29
2024-04-17T14:39
общество
валерий фадеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878264914_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_c9c4f633e63fd10f8340667806a4d43d.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что необходимо создать государственный реестр работодателей, имеющих право привлекать иностранную рабочую силу, если им не удалось привлечь к работе российских граждан."Если мы определим, по каким направлениям у нас не хватает рабочей силы, то мы поймем, какие работодатели, какие компании будут привлекать эту рабочую силу. Я считаю, что нужно создавать государственный реестр работодателей, имеющих право привлекать иностранную рабочую силу. Эти работодатели должны доказать, что никакого другого решения нет. Они должны предъявить доказательства, что они пытались привлечь местную рабочую силу. Привлечение местных кадров должно стать безусловным приоритетом", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции "Проблемы миграционной политики в России" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Кроме того, глава СПЧ отметил, что миграционная политика должна исходить из решения конкретных народно-хозяйственных задач по отраслям, по регионам, где действительно не хватает рабочей силы.
https://radiosputnik.ru/20240416/migranty-1940471991.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878264914_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6fe9ceb541c4c4808beebc4725cb73de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, валерий фадеев
Общество, Валерий Фадеев
В СПЧ призвали создать реестр работодателей, привлекающих мигрантов

Глава СПЧ: надо создать реестр работодателей, имеющих право привлекать мигрантов

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкСоветник Президента Российской Федерации Валерий Фадеев
Советник Президента Российской Федерации Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Советник Президента Российской Федерации Валерий Фадеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что необходимо создать государственный реестр работодателей, имеющих право привлекать иностранную рабочую силу, если им не удалось привлечь к работе российских граждан.
«
"Если мы определим, по каким направлениям у нас не хватает рабочей силы, то мы поймем, какие работодатели, какие компании будут привлекать эту рабочую силу. Я считаю, что нужно создавать государственный реестр работодателей, имеющих право привлекать иностранную рабочую силу. Эти работодатели должны доказать, что никакого другого решения нет. Они должны предъявить доказательства, что они пытались привлечь местную рабочую силу. Привлечение местных кадров должно стать безусловным приоритетом", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции "Проблемы миграционной политики в России" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Кроме того, глава СПЧ отметил, что миграционная политика должна исходить из решения конкретных народно-хозяйственных задач по отраслям, по регионам, где действительно не хватает рабочей силы.
Центр тестирования трудовых мигрантов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
От вузов потребовали не делать на экзаменах послаблений мигрантам
16 апреля, 22:15
 
ОбществоВалерий Фадеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала