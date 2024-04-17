В СПЧ призвали создать реестр работодателей, привлекающих мигрантов
Глава СПЧ: надо создать реестр работодателей, имеющих право привлекать мигрантов
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкСоветник Президента Российской Федерации Валерий Фадеев
Советник Президента Российской Федерации Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что необходимо создать государственный реестр работодателей, имеющих право привлекать иностранную рабочую силу, если им не удалось привлечь к работе российских граждан.
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"Если мы определим, по каким направлениям у нас не хватает рабочей силы, то мы поймем, какие работодатели, какие компании будут привлекать эту рабочую силу. Я считаю, что нужно создавать государственный реестр работодателей, имеющих право привлекать иностранную рабочую силу. Эти работодатели должны доказать, что никакого другого решения нет. Они должны предъявить доказательства, что они пытались привлечь местную рабочую силу. Привлечение местных кадров должно стать безусловным приоритетом", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции "Проблемы миграционной политики в России" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Кроме того, глава СПЧ отметил, что миграционная политика должна исходить из решения конкретных народно-хозяйственных задач по отраслям, по регионам, где действительно не хватает рабочей силы.