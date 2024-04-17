https://ria.ru/20240417/spasateli-1940618910.html

Четверых спасателей из ДНР посмертно наградили за мужество и отвагу

Четверых спасателей из ДНР посмертно наградили за мужество и отвагу - РИА Новости, 17.04.2024

Четверых спасателей из ДНР посмертно наградили за мужество и отвагу

Четверых спасателей из ДНР посмертно наградили за мужество и отвагу, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T16:54

2024-04-17T16:54

2024-04-17T16:54

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

донецк

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Четверых спасателей из ДНР посмертно наградили за мужество и отвагу, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Указом президента Российской Федерации четыре сотрудника регионального главка посмертно удостоены государственных наград. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в ДНР для вручения наград семьям погибших прибыл директор департамента кадровой политики Лев Трусов", - говорится в сообщении. Медаль "За отвагу" вручена вдове старшего пожарного Сергея Бондина, который погиб 12 июля 2023 года при исполнении служебных обязанностей в прифронтовом Никитовском районе Горловки. Также орден Мужества вручили матери погибшего 53-летнего командира пожарно-спасательной части Донецка Сергея Осипенко. Кроме того, во время ликвидации пожара при возгорании цистерн с топливом от повторного артиллерийского удара 6 декабря 2023 года погибли двое сотрудников МЧС России: Руслан Старков и Сергей Быстрицкий. Орден Мужества передан вдове Руслана и их полуторагодовалой дочери, а также руководителю пожарно-спасательного отряда города Донецка, где служил Сергей. В ведомстве уточнили, что всего с начала СВО в ДНР в результате обстрелов 26 сотрудников МЧС России погибли и 165 получили ранения.

https://ria.ru/20231102/znaki-1907055568.html

https://ria.ru/20240328/medal-1936322850.html

россия

донецкая народная республика

донецк

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россия, донецкая народная республика, донецк, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)