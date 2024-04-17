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Четверых спасателей из ДНР посмертно наградили за мужество и отвагу - РИА Новости, 17.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:54 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/spasateli-1940618910.html
Четверых спасателей из ДНР посмертно наградили за мужество и отвагу
Четверых спасателей из ДНР посмертно наградили за мужество и отвагу - РИА Новости, 17.04.2024
Четверых спасателей из ДНР посмертно наградили за мужество и отвагу
Четверых спасателей из ДНР посмертно наградили за мужество и отвагу, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:54
2024-04-17T16:54
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
донецк
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Четверых спасателей из ДНР посмертно наградили за мужество и отвагу, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Указом президента Российской Федерации четыре сотрудника регионального главка посмертно удостоены государственных наград. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в ДНР для вручения наград семьям погибших прибыл директор департамента кадровой политики Лев Трусов", - говорится в сообщении. Медаль "За отвагу" вручена вдове старшего пожарного Сергея Бондина, который погиб 12 июля 2023 года при исполнении служебных обязанностей в прифронтовом Никитовском районе Горловки. Также орден Мужества вручили матери погибшего 53-летнего командира пожарно-спасательной части Донецка Сергея Осипенко. Кроме того, во время ликвидации пожара при возгорании цистерн с топливом от повторного артиллерийского удара 6 декабря 2023 года погибли двое сотрудников МЧС России: Руслан Старков и Сергей Быстрицкий. Орден Мужества передан вдове Руслана и их полуторагодовалой дочери, а также руководителю пожарно-спасательного отряда города Донецка, где служил Сергей. В ведомстве уточнили, что всего с начала СВО в ДНР в результате обстрелов 26 сотрудников МЧС России погибли и 165 получили ранения.
https://ria.ru/20231102/znaki-1907055568.html
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россия
донецкая народная республика
донецк
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россия, донецкая народная республика, донецк, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Четверых спасателей из ДНР посмертно наградили за мужество и отвагу

Четверых спасателей МЧС из ДНР посмертно наградили за мужество и отвагу

© МЧС РоссииПередача Ордена Мужества матери погибшего командира отделения 9 пожарно-спасательной части Донецка Сергея ОсипенкоЮ Кадр видео
Передача Ордена Мужества матери погибшего командира отделения 9 пожарно-спасательной части Донецка Сергея ОсипенкоЮ Кадр видео
© МЧС России
Передача Ордена Мужества матери погибшего командира отделения 9 пожарно-спасательной части Донецка Сергея ОсипенкоЮ Кадр видео
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Четверых спасателей из ДНР посмертно наградили за мужество и отвагу, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«
"Указом президента Российской Федерации четыре сотрудника регионального главка посмертно удостоены государственных наград. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в ДНР для вручения наград семьям погибших прибыл директор департамента кадровой политики Лев Трусов", - говорится в сообщении.
Глава ДНР Денис Пушилин во время награждения военнослужащих
Пушилин вручил военнослужащим знаки отличия и медали
2 ноября 2023, 20:36
Медаль "За отвагу" вручена вдове старшего пожарного Сергея Бондина, который погиб 12 июля 2023 года при исполнении служебных обязанностей в прифронтовом Никитовском районе Горловки.
Также орден Мужества вручили матери погибшего 53-летнего командира пожарно-спасательной части Донецка Сергея Осипенко.
Кроме того, во время ликвидации пожара при возгорании цистерн с топливом от повторного артиллерийского удара 6 декабря 2023 года погибли двое сотрудников МЧС России: Руслан Старков и Сергей Быстрицкий. Орден Мужества передан вдове Руслана и их полуторагодовалой дочери, а также руководителю пожарно-спасательного отряда города Донецка, где служил Сергей.
В ведомстве уточнили, что всего с начала СВО в ДНР в результате обстрелов 26 сотрудников МЧС России погибли и 165 получили ранения.
Медаль За боевые отличия - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Участника СВО, спасшего командира, наградили медалью "За боевые отличия"
28 марта, 10:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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