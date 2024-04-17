https://ria.ru/20240417/snaryady-1940682488.html
Над Белгородской областью уничтожили 14 снарядов РСЗО Vampire
Над Белгородской областью уничтожили 14 снарядов РСЗО Vampire - РИА Новости, 18.04.2024
Над Белгородской областью уничтожили 14 снарядов РСЗО Vampire
Над Белгородской областью сбиты 14 снарядов РСЗО "Вампир" войск Украины, сообщило в среду Минобороны РФ в телеграм -канале. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-17T23:25
2024-04-17T23:25
2024-04-18T00:57
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Над Белгородской областью сбиты 14 снарядов РСЗО "Вампир" войск Украины, сообщило в среду Минобороны РФ в телеграм -канале.Киевский режим, по данным оборонного ведомства, предпринял попытку террористической атаки в среду около 23.00 мск. Дежурные силы ПВО сбили над Белгородской областью 14 ракет.Пострадавших, как сообщил в Telegram-канал губернатор Вячеслав Гладков, по предварительным данным, нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили 14 снарядов РСЗО Vampire
Минобороны: ПВО уничтожила 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью