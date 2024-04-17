https://ria.ru/20240417/snaryady-1940682488.html

Над Белгородской областью уничтожили 14 снарядов РСЗО Vampire

Над Белгородской областью уничтожили 14 снарядов РСЗО Vampire - РИА Новости, 18.04.2024

Над Белгородской областью уничтожили 14 снарядов РСЗО Vampire

Над Белгородской областью сбиты 14 снарядов РСЗО "Вампир" войск Украины, сообщило в среду Минобороны РФ в телеграм -канале. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-17T23:25

2024-04-17T23:25

2024-04-18T00:57

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Над Белгородской областью сбиты 14 снарядов РСЗО "Вампир" войск Украины, сообщило в среду Минобороны РФ в телеграм -канале.Киевский режим, по данным оборонного ведомства, предпринял попытку террористической атаки в среду около 23.00 мск. Дежурные силы ПВО сбили над Белгородской областью 14 ракет.Пострадавших, как сообщил в Telegram-канал губернатор Вячеслав Гладков, по предварительным данным, нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

украина

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Наталья Макарова

белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)