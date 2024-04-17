https://ria.ru/20240417/smartfony-1940486937.html

В Госдуме рассказали, как защитить смартфон от взлома

В Госдуме рассказали, как защитить смартфон от взлома - РИА Новости, 17.04.2024

В Госдуме рассказали, как защитить смартфон от взлома

Чтобы защитить телефон от взлома, нужно удалить неиспользуемые приложения на смартфоне и сократить доступ приложений к камере, диктофону и геопозиции, рассказал РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T02:33

2024-04-17T02:33

2024-04-17T02:33

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Чтобы защитить телефон от взлома, нужно удалить неиспользуемые приложения на смартфоне и сократить доступ приложений к камере, диктофону и геопозиции, рассказал депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. "Советую обязательно установить на устройство антивирусную программу и регулярно ее обновлять, удалять неиспользуемые приложения и сократить доступ приложений к камере, диктофону и геопозиции", - сказал он РИА Новости. Также депутат считает, что сегодня стоит сохранять особую бдительность в сети. "Уберечься от взлома, на самом деле, можно довольно просто. Не переходите по сомнительным ссылкам в сети, не открывайте письма от неизвестных вам адресатов в почте и мессенджерах, а также избегайте скачивания приложений с непроверенных площадок", - добавил Немкин.

https://ria.ru/20240329/moshenniki-1936723622.html

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общество, технологии, россия, госдума рф