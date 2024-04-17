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В Госдуме рассказали, как защитить смартфон от взлома - РИА Новости, 17.04.2024
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02:33 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/smartfony-1940486937.html
В Госдуме рассказали, как защитить смартфон от взлома
В Госдуме рассказали, как защитить смартфон от взлома - РИА Новости, 17.04.2024
В Госдуме рассказали, как защитить смартфон от взлома
Чтобы защитить телефон от взлома, нужно удалить неиспользуемые приложения на смартфоне и сократить доступ приложений к камере, диктофону и геопозиции, рассказал РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T02:33
2024-04-17T02:33
общество
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Чтобы защитить телефон от взлома, нужно удалить неиспользуемые приложения на смартфоне и сократить доступ приложений к камере, диктофону и геопозиции, рассказал депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. "Советую обязательно установить на устройство антивирусную программу и регулярно ее обновлять, удалять неиспользуемые приложения и сократить доступ приложений к камере, диктофону и геопозиции", - сказал он РИА Новости. Также депутат считает, что сегодня стоит сохранять особую бдительность в сети. "Уберечься от взлома, на самом деле, можно довольно просто. Не переходите по сомнительным ссылкам в сети, не открывайте письма от неизвестных вам адресатов в почте и мессенджерах, а также избегайте скачивания приложений с непроверенных площадок", - добавил Немкин.
https://ria.ru/20240329/moshenniki-1936723622.html
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общество, технологии, россия, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, как защитить смартфон от взлома

Депутат Немкин посоветовал удалить неиспользуемые приложения на смартфоне

© iStock.com / Prostock-StudioПожилая женщина использует смартфон
Пожилая женщина использует смартфон - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© iStock.com / Prostock-Studio
Пожилая женщина использует смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Чтобы защитить телефон от взлома, нужно удалить неиспользуемые приложения на смартфоне и сократить доступ приложений к камере, диктофону и геопозиции, рассказал депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
"Советую обязательно установить на устройство антивирусную программу и регулярно ее обновлять, удалять неиспользуемые приложения и сократить доступ приложений к камере, диктофону и геопозиции", - сказал он РИА Новости.
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Также депутат считает, что сегодня стоит сохранять особую бдительность в сети.
"Уберечься от взлома, на самом деле, можно довольно просто. Не переходите по сомнительным ссылкам в сети, не открывайте письма от неизвестных вам адресатов в почте и мессенджерах, а также избегайте скачивания приложений с непроверенных площадок", - добавил Немкин.
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