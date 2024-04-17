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Российские военные уничтожили склады боеприпасов РДК* в зоне спецоперации - РИА Новости, 17.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 17.04.2024 (обновлено: 15:14 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/sklady-1940583041.html
Российские военные уничтожили склады боеприпасов РДК* в зоне спецоперации
Российские военные уничтожили склады боеприпасов РДК* в зоне спецоперации - РИА Новости, 17.04.2024
Российские военные уничтожили склады боеприпасов РДК* в зоне спецоперации
Российские подразделения уничтожили украинские склады боеприпасов, включая хранилище "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*), сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:38
2024-04-17T15:14
специальная военная операция на украине
россия
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили украинские склады боеприпасов, включая хранилище "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*), сообщило Минобороны.&quot;Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией &lt;...&gt; уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы &quot;Донецк&quot;, 125-й бригады территориальной обороны ВСУ и террористических формирований РДК*&quot;, — говорится в сводке.Кроме того, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ в 132 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации 191 беспилотник, шесть оперативно-тактических ракет MGM-140 ATACMS производства США и управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции.Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи на Купянском направлении и нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 14-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ возле Синьковки и Загоруйковки в Харьковской области, а также Стельмаховки в ЛНР. Помимо этого, удалось отразить четыре контратаки украинских формирований в районах Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, населенных пунктов Торское и Терны в ДНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеСолдаты группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 5-й, 79-й десантно-штурмовых, 28-й, 30-й и 93-й механизированных бригад ВСУ возле Орехово-Василевки, Благодатного, Богдановки, Андреевки и Курдюмовки в ДНР. Помимо этого, отражены три контратаки украинских штурмовых отрядов в районах Выемки и Красногоровки.Потери противника составили:Авдеевское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении и нанесли поражение солдатам 24-й, 47-й и 59-й механизированных бригад ВСУ возле Новгородского, Нетайлово и Карловки в Донецкой Народной Республике. Также удалось отразить восемь контратак украинских формирований в районах Ленинского, Новокалиново, Первомайского, Уманского и Бердычей.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю на Южнодонецком направлении, а также нанесли поражение отрядам 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны возле Водяного и Макаровки в ДНР.Потери противника составили:Херсонское направлениеСолдаты группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады территориальной обороны в районах Казацкого, Берислава и Николаевки в Херсонской области.Потери противника составили:* Запрещенная в России террористическая организация.
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россия, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Российские военные уничтожили склады боеприпасов РДК* в зоне спецоперации

Минобороны сообщило об уничтожении складов боеприпасов запрещенного РДК

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" в зоне СВО
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили украинские склады боеприпасов, включая хранилище "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*), сообщило Минобороны.
«

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией <...> уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Донецк", 125-й бригады территориальной обороны ВСУ и террористических формирований РДК*", — говорится в сводке.

Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
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31 марта, 13:56
Кроме того, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ в 132 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации 191 беспилотник, шесть оперативно-тактических ракет MGM-140 ATACMS производства США и управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции.

РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях. Второй Западный окружной военный суд 16 ноября признал его террористической организацией.

Купянское направление

Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи на Купянском направлении и нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 14-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ возле Синьковки и Загоруйковки в Харьковской области, а также Стельмаховки в ЛНР. Помимо этого, удалось отразить четыре контратаки украинских формирований в районах Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, населенных пунктов Торское и Терны в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 70 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • гаубица Д-30;
  • две станции радиоэлектронной разведки "Пластун-3000";
  • станция радиоэлектронной борьбы "Нота".
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
"Происходит массово": Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Вчера, 11:44

Донецкое направление

Солдаты группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 5-й, 79-й десантно-штурмовых, 28-й, 30-й и 93-й механизированных бригад ВСУ возле Орехово-Василевки, Благодатного, Богдановки, Андреевки и Курдюмовки в ДНР. Помимо этого, отражены три контратаки украинских штурмовых отрядов в районах Выемки и Красногоровки.
Потери противника составили:
  • до 480 военнослужащих;
  • один танк;
  • боевая бронированная машина;
  • 20 автомобилей;
  • гаубица М777 производства США;
  • гаубица Д-30;
  • станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Генерал раскрыл, что Россия приготовила под Часовым Яром: "24 часа в сутки"
Вчера, 14:48

Авдеевское направление

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении и нанесли поражение солдатам 24-й, 47-й и 59-й механизированных бригад ВСУ возле Новгородского, Нетайлово и Карловки в Донецкой Народной Республике. Также удалось отразить восемь контратак украинских формирований в районах Ленинского, Новокалиново, Первомайского, Уманского и Бердычей.
Потери противника составили:
  • до 330 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • гаубица Д-30.
Изображение сгенерировано ИИ
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14 апреля, 08:00

Южнодонецкое направление

Бойцы группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю на Южнодонецком направлении, а также нанесли поражение отрядам 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны возле Водяного и Макаровки в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 80 военнослужащих;
  • один танк;
  • два автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка "Акация";
  • гаубица Д-30.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад активно делит Украину — теперь по "плану Трампа"
15 апреля, 08:00

Херсонское направление

Солдаты группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады территориальной обороны в районах Казацкого, Берислава и Николаевки в Херсонской области.
Потери противника составили:
  • до 35 военнослужащих;
  • пять автомобилей;
  • гаубица Д-30.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Изображение сгенерировано ИИ
Лучше дайте денег: Зеленский угрожает уничтожить Европу
12 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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