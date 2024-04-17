Российские военные уничтожили склады боеприпасов РДК* в зоне спецоперации
Минобороны сообщило об уничтожении складов боеприпасов запрещенного РДК
Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили украинские склады боеприпасов, включая хранилище "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*), сообщило Минобороны.
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"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией <...> уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Донецк", 125-й бригады территориальной обороны ВСУ и террористических формирований РДК*", — говорится в сводке.
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Купянское направление
Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи на Купянском направлении и нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 14-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ возле Синьковки и Загоруйковки в Харьковской области, а также Стельмаховки в ЛНР. Помимо этого, удалось отразить четыре контратаки украинских формирований в районах Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, населенных пунктов Торское и Терны в ДНР.
Потери противника составили:
- до 70 военнослужащих;
- три автомобиля;
- гаубица Д-30;
- две станции радиоэлектронной разведки "Пластун-3000";
- станция радиоэлектронной борьбы "Нота".
Донецкое направление
Солдаты группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 5-й, 79-й десантно-штурмовых, 28-й, 30-й и 93-й механизированных бригад ВСУ возле Орехово-Василевки, Благодатного, Богдановки, Андреевки и Курдюмовки в ДНР. Помимо этого, отражены три контратаки украинских штурмовых отрядов в районах Выемки и Красногоровки.
Потери противника составили:
- до 480 военнослужащих;
- один танк;
- боевая бронированная машина;
- 20 автомобилей;
- гаубица М777 производства США;
- гаубица Д-30;
- станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Авдеевское направление
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении и нанесли поражение солдатам 24-й, 47-й и 59-й механизированных бригад ВСУ возле Новгородского, Нетайлово и Карловки в Донецкой Народной Республике. Также удалось отразить восемь контратак украинских формирований в районах Ленинского, Новокалиново, Первомайского, Уманского и Бердычей.
Потери противника составили:
- до 330 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля;
- гаубица Д-30.
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Южнодонецкое направление
Бойцы группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю на Южнодонецком направлении, а также нанесли поражение отрядам 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны возле Водяного и Макаровки в ДНР.
Потери противника составили:
- до 80 военнослужащих;
- один танк;
- два автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка "Акация";
- гаубица Д-30.
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Херсонское направление
Солдаты группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады территориальной обороны в районах Казацкого, Берислава и Николаевки в Херсонской области.
Потери противника составили:
- до 35 военнослужащих;
- пять автомобилей;
- гаубица Д-30.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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