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Российские военные уничтожили склады боеприпасов РДК* в зоне спецоперации

Российские военные уничтожили склады боеприпасов РДК* в зоне спецоперации - РИА Новости, 17.04.2024

Российские военные уничтожили склады боеприпасов РДК* в зоне спецоперации

Российские подразделения уничтожили украинские склады боеприпасов, включая хранилище "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*), сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T14:38

2024-04-17T14:38

2024-04-17T15:14

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили украинские склады боеприпасов, включая хранилище "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*), сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией <...> уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Донецк", 125-й бригады территориальной обороны ВСУ и террористических формирований РДК*", — говорится в сводке.Кроме того, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ в 132 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации 191 беспилотник, шесть оперативно-тактических ракет MGM-140 ATACMS производства США и управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции.Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи на Купянском направлении и нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 14-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ возле Синьковки и Загоруйковки в Харьковской области, а также Стельмаховки в ЛНР. Помимо этого, удалось отразить четыре контратаки украинских формирований в районах Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, населенных пунктов Торское и Терны в ДНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеСолдаты группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 5-й, 79-й десантно-штурмовых, 28-й, 30-й и 93-й механизированных бригад ВСУ возле Орехово-Василевки, Благодатного, Богдановки, Андреевки и Курдюмовки в ДНР. Помимо этого, отражены три контратаки украинских штурмовых отрядов в районах Выемки и Красногоровки.Потери противника составили:Авдеевское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении и нанесли поражение солдатам 24-й, 47-й и 59-й механизированных бригад ВСУ возле Новгородского, Нетайлово и Карловки в Донецкой Народной Республике. Также удалось отразить восемь контратак украинских формирований в районах Ленинского, Новокалиново, Первомайского, Уманского и Бердычей.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю на Южнодонецком направлении, а также нанесли поражение отрядам 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны возле Водяного и Макаровки в ДНР.Потери противника составили:Херсонское направлениеСолдаты группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады территориальной обороны в районах Казацкого, Берислава и Николаевки в Херсонской области.Потери противника составили:* Запрещенная в России террористическая организация.

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https://ria.ru/20240417/makgregor-1940539666.html

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Кирилл Волков

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