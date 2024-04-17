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В Москве накрыли банду, организовавшую канал незаконной миграции
В Москве накрыли банду, организовавшую канал незаконной миграции - РИА Новости, 17.04.2024
В Москве накрыли банду, организовавшую канал незаконной миграции
Банду, организовавшую канал незаконной миграции через заключение фиктивных браков, накрыли в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T09:40
2024-04-17T09:40
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Банду, организовавшую канал незаконной миграции через заключение фиктивных браков, накрыли в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. По данным следствия, трое мужчин решили организовать канал незаконной миграции через регистрацию фиктивных браков. Для этого они подыскивали женщин, готовых за деньги заключить с иностранцами фиктивные браки, чтобы те, в свою очередь, получали разрешение на временное проживание в России. В результате с января по октябрь 2022 года две фигурантки заключили фиктивные браки с иностранцами. "Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)", - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что в рамках расследования уголовного дела уже проведены обыски в дома у фигурантов, им предъявлено обвинение, в ходе допросов они признали вину в полном объеме. Сейчас следователи столичного СК продолжают изучать содержимое мобильных телефонов преступников и документы, а также устанавливать местонахождение иных соучастников.
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происшествия, жилье, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве накрыли банду, организовавшую канал незаконной миграции
СК: в Москве накрыли членов банды, заключавших фиктивные браки с мигрантами
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Банду, организовавшую канал незаконной миграции через заключение фиктивных браков, накрыли в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ.
По данным следствия, трое мужчин решили организовать канал незаконной миграции через регистрацию фиктивных браков. Для этого они подыскивали женщин, готовых за деньги заключить с иностранцами фиктивные браки, чтобы те, в свою очередь, получали разрешение на временное проживание в России. В результате с января по октябрь 2022 года две фигурантки заключили фиктивные браки с иностранцами.
«
"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что в рамках расследования уголовного дела уже проведены обыски в дома у фигурантов, им предъявлено обвинение, в ходе допросов они признали вину в полном объеме.
Сейчас следователи столичного СК продолжают изучать содержимое мобильных телефонов преступников и документы, а также устанавливать местонахождение иных соучастников.