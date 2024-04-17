https://ria.ru/20240417/shumkov-1940623875.html
В Курганской области затопило 25 населенных пунктов и 107 СНТ
В Курганской области затопило 25 населенных пунктов и 107 СНТ - РИА Новости, 17.04.2024
В Курганской области затопило 25 населенных пунктов и 107 СНТ
В Курганской области подтоплены 25 населенных пунктов и 107 СНТ в шести округах, пять мостов, сообщил губернатор Вадим Шумков. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:17
2024-04-17T17:17
2024-04-17T17:17
курганская область
тобол (река)
курган
вадим шумков
владимир путин
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Курганской области подтоплены 25 населенных пунктов и 107 СНТ в шести округах, пять мостов, сообщил губернатор Вадим Шумков. "На данный момент в бассейне реки Тобол подтопленными оказались 25 населенных пунктов и 107 СНТ в 6 муниципальных округах включая город Курган. И того: 669 жилых домов, 2376 дачных домов, пять мостов", - доложил губернатор президенту РФ Владимиру Путину.
https://ria.ru/20240408/kurgan-1938651755.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курганская область, тобол (река), курган, вадим шумков, владимир путин, наводнения в россии — 2024, происшествия
Курганская область, Тобол (река), Курган, Вадим Шумков, Владимир Путин, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Курганской области затопило 25 населенных пунктов и 107 СНТ
Шумков: под Курганом затопило 25 населенных пунктов, пять постов и 107 СНТ