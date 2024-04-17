https://ria.ru/20240417/shumkov-1940623875.html

В Курганской области затопило 25 населенных пунктов и 107 СНТ

В Курганской области затопило 25 населенных пунктов и 107 СНТ - РИА Новости, 17.04.2024

В Курганской области затопило 25 населенных пунктов и 107 СНТ

В Курганской области подтоплены 25 населенных пунктов и 107 СНТ в шести округах, пять мостов, сообщил губернатор Вадим Шумков. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T17:17

2024-04-17T17:17

2024-04-17T17:17

курганская область

тобол (река)

курган

вадим шумков

владимир путин

наводнения в россии — 2024

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940408640_0:223:1280:943_1920x0_80_0_0_f06b2cc9c77311b183adcc9fd09c3cd1.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Курганской области подтоплены 25 населенных пунктов и 107 СНТ в шести округах, пять мостов, сообщил губернатор Вадим Шумков. "На данный момент в бассейне реки Тобол подтопленными оказались 25 населенных пунктов и 107 СНТ в 6 муниципальных округах включая город Курган. И того: 669 жилых домов, 2376 дачных домов, пять мостов", - доложил губернатор президенту РФ Владимиру Путину.

https://ria.ru/20240408/kurgan-1938651755.html

курганская область

тобол (река)

курган

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курганская область, тобол (река), курган, вадим шумков, владимир путин, наводнения в россии — 2024, происшествия