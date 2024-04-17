https://ria.ru/20240417/shumkov-1940621760.html

Губернатор Шумков рассказал о местах с самой сложной ситуацией с паводками

Губернатор Шумков рассказал о местах с самой сложной ситуацией с паводками - РИА Новости, 17.04.2024

Губернатор Шумков рассказал о местах с самой сложной ситуацией с паводками

В Курганской области наиболее сложная ситуация с паводками складывается в Кетовском округе и городе Кургане, сообщил в среду глава региона Вадим Шумков в эфире... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T17:06

2024-04-17T17:06

2024-04-17T17:06

курган

курганская область

вадим шумков

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. В Курганской области наиболее сложная ситуация с паводками складывается в Кетовском округе и городе Кургане, сообщил в среду глава региона Вадим Шумков в эфире телеканала "Россия 24". "Наиболее сложная обстановка складывается в Кетовском муниципальном округе и городе Курган, где проходит пик паводка. …Уровень паводка в Кургане превысил отметку "опасные явления" и превысил 9 метров 27 сантиметров. Вода продолжает прибывать. В селе Кетово, которое выше по течению, отметка уже превысила 11 метров 11 сантиметров", - сказал он совещании у главы государства.

https://ria.ru/20240415/pavodok-1940150962.html

курган

курганская область

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Варвара Скокшина

курган, курганская область, вадим шумков, наводнения в россии — 2024, происшествия