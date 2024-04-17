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Губернатор Шумков рассказал о местах с самой сложной ситуацией с паводками - РИА Новости, 17.04.2024
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17:06 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/shumkov-1940621760.html
Губернатор Шумков рассказал о местах с самой сложной ситуацией с паводками
Губернатор Шумков рассказал о местах с самой сложной ситуацией с паводками - РИА Новости, 17.04.2024
Губернатор Шумков рассказал о местах с самой сложной ситуацией с паводками
В Курганской области наиболее сложная ситуация с паводками складывается в Кетовском округе и городе Кургане, сообщил в среду глава региона Вадим Шумков в эфире... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:06
2024-04-17T17:06
курган
курганская область
вадим шумков
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. В Курганской области наиболее сложная ситуация с паводками складывается в Кетовском округе и городе Кургане, сообщил в среду глава региона Вадим Шумков в эфире телеканала "Россия 24". "Наиболее сложная обстановка складывается в Кетовском муниципальном округе и городе Курган, где проходит пик паводка. …Уровень паводка в Кургане превысил отметку "опасные явления" и превысил 9 метров 27 сантиметров. Вода продолжает прибывать. В селе Кетово, которое выше по течению, отметка уже превысила 11 метров 11 сантиметров", - сказал он совещании у главы государства.
https://ria.ru/20240415/pavodok-1940150962.html
курган
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курган, курганская область, вадим шумков, наводнения в россии — 2024, происшествия
Курган, Курганская область, Вадим Шумков, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Губернатор Шумков рассказал о местах с самой сложной ситуацией с паводками

Шумков: в Кетовском округе и Кургане сложилась самая сложная ситуация с паводком

© Фото : пресс-служба губернатора Курганской областиРайон железнодорожного моста в Кургане
Район железнодорожного моста в Кургане - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Курганской области
Район железнодорожного моста в Кургане
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. В Курганской области наиболее сложная ситуация с паводками складывается в Кетовском округе и городе Кургане, сообщил в среду глава региона Вадим Шумков в эфире телеканала "Россия 24".
"Наиболее сложная обстановка складывается в Кетовском муниципальном округе и городе Курган, где проходит пик паводка. …Уровень паводка в Кургане превысил отметку "опасные явления" и превысил 9 метров 27 сантиметров. Вода продолжает прибывать. В селе Кетово, которое выше по течению, отметка уже превысила 11 метров 11 сантиметров", - сказал он совещании у главы государства.
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Большая вода приблизилась к Кургану, ее объем колоссальный, сообщил Шумков
15 апреля, 14:14
 
КурганКурганская областьВадим ШумковНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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