https://ria.ru/20240417/shtraf-1940532272.html
Суд оштрафовал блогера Штефанова* и кинокритика Долина*
Суд оштрафовал блогера Штефанова* и кинокритика Долина* - РИА Новости, 17.04.2024
Суд оштрафовал блогера Штефанова* и кинокритика Долина*
Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Александра Штефанова* и кинокритика Антона Долина* за публикацию в сети материалов без... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:16
2024-04-17T11:16
2024-04-17T11:23
москва
россия
антон долин
происшествия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Александра Штефанова* и кинокритика Антона Долина* за публикацию в сети материалов без соответствующей пометки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Штефанову* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. Аналогичный штраф получил Долин*. За публикацию иноагентом материалов в сети без иноагентской плашки предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Министерство юстиции России внесло Штефанова* в реестр иностранных агентов в августе 2023 года, Долина - в октябре 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20240321/shtraf-1934793983.html
https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, антон долин, происшествия
Москва, Россия, Антон Долин, Происшествия
Суд оштрафовал блогера Штефанова* и кинокритика Долина*
Суд оштрафовал блогера Штефанова и кинокритика Долина на 30 тысяч рублей
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Александра Штефанова* и кинокритика Антона Долина* за публикацию в сети материалов без соответствующей пометки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Штефанову* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
Аналогичный штраф получил Долин*.
За публикацию иноагентом материалов в сети без иноагентской плашки предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Министерство юстиции России
внесло Штефанова* в реестр иностранных агентов в августе 2023 года, Долина - в октябре 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России