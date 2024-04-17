Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал блогера Штефанова* и кинокритика Долина* - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 17.04.2024 (обновлено: 11:23 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/shtraf-1940532272.html
Суд оштрафовал блогера Штефанова* и кинокритика Долина*
Суд оштрафовал блогера Штефанова* и кинокритика Долина* - РИА Новости, 17.04.2024
Суд оштрафовал блогера Штефанова* и кинокритика Долина*
Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Александра Штефанова* и кинокритика Антона Долина* за публикацию в сети материалов без... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:16
2024-04-17T11:23
москва
россия
антон долин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824205290_0:0:2888:1626_1920x0_80_0_0_c5b834cf77b8d2d288d9f62cdf801dd5.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Александра Штефанова* и кинокритика Антона Долина* за публикацию в сети материалов без соответствующей пометки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Штефанову* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. Аналогичный штраф получил Долин*. За публикацию иноагентом материалов в сети без иноагентской плашки предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Министерство юстиции России внесло Штефанова* в реестр иностранных агентов в августе 2023 года, Долина - в октябре 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20240321/shtraf-1934793983.html
https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824205290_303:0:2888:1939_1920x0_80_0_0_1382739474f98153535b30921ea2af2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, антон долин, происшествия
Москва, Россия, Антон Долин, Происшествия
Суд оштрафовал блогера Штефанова* и кинокритика Долина*

Суд оштрафовал блогера Штефанова и кинокритика Долина на 30 тысяч рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАнтон Долин*
Антон Долин* - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Антон Долин*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Александра Штефанова* и кинокритика Антона Долина* за публикацию в сети материалов без соответствующей пометки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Штефанову* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Суд признал законным штраф Noize MC* за отсутствие плашки иноагента
21 марта, 19:53
Аналогичный штраф получил Долин*.
За публикацию иноагентом материалов в сети без иноагентской плашки предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Министерство юстиции России внесло Штефанова* в реестр иностранных агентов в августе 2023 года, Долина - в октябре 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Татьяну Лазареву* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
9 октября 2023, 09:43
 
МоскваРоссияАнтон ДолинПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала