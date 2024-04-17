https://ria.ru/20240417/shtraf-1940532272.html

Суд оштрафовал блогера Штефанова* и кинокритика Долина*

Суд оштрафовал блогера Штефанова* и кинокритика Долина* - РИА Новости, 17.04.2024

Суд оштрафовал блогера Штефанова* и кинокритика Долина*

Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Александра Штефанова* и кинокритика Антона Долина* за публикацию в сети материалов без... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:16

2024-04-17T11:16

2024-04-17T11:23

москва

россия

антон долин

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824205290_0:0:2888:1626_1920x0_80_0_0_c5b834cf77b8d2d288d9f62cdf801dd5.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Александра Штефанова* и кинокритика Антона Долина* за публикацию в сети материалов без соответствующей пометки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Штефанову* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. Аналогичный штраф получил Долин*. За публикацию иноагентом материалов в сети без иноагентской плашки предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Министерство юстиции России внесло Штефанова* в реестр иностранных агентов в августе 2023 года, Долина - в октябре 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240321/shtraf-1934793983.html

https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, антон долин, происшествия