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Девятибалльный шторм атакует Центральную Россию в пятницу
Девятибалльный шторм атакует Центральную Россию в пятницу - РИА Новости, 17.04.2024
Девятибалльный шторм атакует Центральную Россию в пятницу
Девятибалльный шторм атакует Центральную Россию и Москву в пятницу, порывы ветра местами могут достигать до 25 метров в секунду, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T23:30
2024-04-17T23:30
2024-04-17T23:39
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Девятибалльный шторм атакует Центральную Россию и Москву в пятницу, порывы ветра местами могут достигать до 25 метров в секунду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "С 15.00 пятницы, усиливаясь к вечеру, порывы ветра будут достигать штормовых значений – 17-22 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду, и поутихнет стихия только к середине ночи субботы. По шкале Бофорта это - 9-бальный шторм, когда скорость ветра достигает 80-90 километров в час", - рассказал Тишковец. По его словам, при таком воздушном потоке ветровая нагрузка на метр квадратный площади достигает 44 килограммов, а значит, под занавес рабочей недели ветер будет гнуть деревья, ломать большие ветви, срывать рекламные конструкции, кровлю крыш и другие конструкции. "Высока вероятность падения предметов. Есть угроза жизни и здоровью людей, возможны повреждения автомобилей. Из-за сноса посадка самолетов при таком критическом ветре может быть ограничена или запрещена. В зону шторма с ветром более 20 метров в секунду попадет Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области. Это не учебная, а боевая тревога", - добавил синоптик.
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московская область (подмосковье)
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москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Девятибалльный шторм атакует Центральную Россию в пятницу
Девятибалльный шторм атакует Центральную Россию и Москву в пятницу