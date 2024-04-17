https://ria.ru/20240417/serbiya-1940151533.html

Сбывается худшее. Другу России пригрозили геноцидом

Сбывается худшее. Другу России пригрозили геноцидом - РИА Новости, 17.04.2024

Сбывается худшее. Другу России пригрозили геноцидом

Сербия вступила в череду тяжелых испытаний. В ближайшее время Косово примут в Совет Европы, а в ООН хотят учредить Международный день памяти геноцида в... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T08:00

2024-04-17T08:00

2024-04-17T08:04

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Сербия вступила в череду тяжелых испытаний. В ближайшее время Косово примут в Совет Европы, а в ООН хотят учредить Международный день памяти геноцида в Сребренице. Кроме того, в Белграде пройдут повторные муниципальные выборы, на которых может победить прозападная оппозиция. Чем это грозит действующим властям — в материале РИА Новости.Ничья земляВ конце марта комиссия по политическим вопросам и демократии ПАСЕ рекомендовала пригласить Косово в Совет Европы. В резолюции говорится, что Приштина взяла на себя письменные обязательства по защите прав человека и продолжает движение по пути демократизации. Вступление в СЕ откроет гражданам частично признанного государства доступ к ЕСПЧ. В том числе это должно помочь национальным меньшинствам отстаивать свои права.В частности, Приштина создаст ассоциацию муниципалитетов с сербским большинством, надеются в ПАСЕ. Пока же риск межэтнических столкновений в регионе очень высокий.Ожидается, что 18 апреля в ПАСЕ окончательно одобрят присоединение Косово. Это беспрецедентно, так как не все участники ассамблеи признают суверенитет Приштины. В связи с этим комиссия призвала парламентариев к "дипломатии, диалогу, компромиссу".Президент Сербии Александр Вучич пригрозил выйти из СЕ, если туда примут Косово. "Возможно, вам больше нравится иметь в Совете Европы Приштину, чем Белград. <...> Они уже выгнали Россию, а это может стать де-факто изгнанием Сербии", — сказал он.Глава делегации Черногории Майя Вукичевич отказалась поддержать расширение СЕ. Подгорица не станет наносить удар в спину братской Сербии, пояснила она. Представители Боснии и Герцеговины поступили так же, отметив, что в Косово массово нарушают права человека. Бывший премьер Греции Алексис Ципрас выдвинул Приштине условие: сформировать Союз сербских муниципалитетов и отменить постановления об экспроприации имущества.В Косово, в городах с преимущественно сербским населением — Косовско-Митровице, Зубин-Потоке, Звечане и Лепосавиче, 21 апреля состоится референдум по вопросу, нужно ли увольнять мэров и проводить новые выборы. В пошлом году сербы проигнорировали голосование, организованное Приштиной, поэтому градоначальниками косовары поставили своих людей. Это обернулось массовыми акциями протеста. Пришлось вмешаться миротворцам, чтобы не допустить кровопролития.Балканский рубежПараллельно с этим в Белграде готовятся к тому, что 27 апреля Генассамблея ООН признает дату 11 июля Международным днем памяти геноцида в Сребренице. Сербы полагают, что это приравняет их к "геноцидальной нации", позволит требовать репараций и приведет к ликвидации Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины.По мнению Вучича, этот документ подготовили боснийцы, а Германия выступает в роли главного лоббиста. В ООН резолюцию, скорее всего, поддержат коллективный Запад и мусульманские страны.Международный трибунал по бывшей Югославии в свое время постановил: под руководством генерала Ратко Младича сербы расстреляли больше восьми тысяч боснийских мусульман. Преступление признали актом геноцида.Сербы не избегают ответственности, но считают, что уже достаточно покаялись. В 2004-м президент Республики Сербской Драган Чавич принес официальные извинения семьям погибших за "чудовищное преступление". В 2010-м в Белграде приняли парламентскую резолюцию с категорическим осуждением убийств "боснийских мусульман в июле 1995-го". Нынешний демарш выглядит чисто политической спекуляцией.Карточный домикХватает в Сербии и внутренних проблем. После декабрьских парламентских и муниципальных выборов оппозиционеры категорически отказались признавать поражение в столице. Вывели людей на улицы. Власти в итоге согласились на повторное голосование. Назначили на 2 июня. И исход совсем не предопределен.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отмечает, что Белград столкнулся с целенаправленной политикой Запада — созданием как можно больших трудностей тем, кто не поддерживает санкции против Москвы. Он обращает внимание на то, что оппозиция, добившаяся перевыборов в столице, состоит из сторонников ЕС и США."Сегодня никто наверняка не скажет, чем все закончится. Но предыдущее голосование объективно не выявило победителя, так как ни действующие власти, ни их противники не смогли сформировать новое правительство. Возможно, в этот раз Вучич постарается разыграть карту противостояния с Западом, чтобы сплотить вокруг себя избирателей. <…> Но он в любом случае не сможет помешать ни вступлению Косово в СЕ, ни принятию резолюции в ООН", — сказал Денисов в беседе с РИА Новости.Главный редактор проекта Balkanist.ru Олег Бондаренко полагает, что давление Запада только укрепит положение Вучича. "Он получит голоса и сторонников, и колеблющихся. И оппозиции придется попрощаться с мечтой сделать Белград своей трибуной", — говорит он.При этом эксперты уверены: большинство сербов никогда не назовут случившееся в Сребренице актом геноцида. Они готовы признать это страшным преступлением, но также напоминают об этнических чистках со стороны боснийцев, о которых СМИ умалчивают.Как бы то ни было, вступление Косово в СЕ — сильный удар по сербскому самосознанию. Приштина сделает серьезный шаг к международному признанию, и Белграду надо думать над ответными действиями.

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917940201.html

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в мире, справки, белград (город), сербия, косово, александр вучич, олег бондаренко, евросоюз, оон