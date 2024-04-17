https://ria.ru/20240417/selenga-1940533718.html

Уровень реки Селенга в Улан-Удэ за сутки снизился на 11 сантиметров

Уровень реки Селенга в Улан-Удэ за сутки снизился на 11 сантиметров - РИА Новости, 17.04.2024

Уровень реки Селенга в Улан-Удэ за сутки снизился на 11 сантиметров

Уровень реки Селенга в Улан-Удэ за сутки снизился на 11 сантиметров и составил 112 сантиметров, сообщили РИА Новости в Бурятском центре по гидрометеорологии и... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:24

2024-04-17T11:24

2024-04-17T11:24

происшествия

селенга

улан-удэ

прибайкальский район

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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УЛАН-УДЭ, 17 апр – РИА Новости. Уровень реки Селенга в Улан-Удэ за сутки снизился на 11 сантиметров и составил 112 сантиметров, сообщили РИА Новости в Бурятском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. "На данный момент у нас в городе (Улан-Удэ - ред.) на реке Селенга уровень воды составляет 112 сантиметров. За сутки он понизился на 11 сантиметров… Для города это нормальные показатели… В Улан-Удэ на Селенге и на Уде вода выходит на пойму при уровне 230 сантиметров", - рассказал агентству собеседник. Он отметил, что ниже по течению Селенги в Кабанском районе, возможно, вода выйдет на пойму. В ведомстве добавили, что в местах, где наблюдаются заторные участки и подтапливаются дома и приусадебные участки, гидрологических постов у центра нет и какой там уровень Селенги, они точно не знают. Во вторник в Бурятии объявили межмуниципальный режим ЧС, действующий на территории Улан-Удэ, Иволгинского и Прибайкальского районов республики из-за осложнения паводковой обстановки. Спасатели эвакуируют людей из зоны подтоплений. Организовано пять пунктов временного размещения вместимостью 725 человек. Работают комиссии по оценке ущерба, пострадавшим со среды начнутся выплаты. С понедельника на реке Селенга военнослужащими инженерно-саперного подразделения ВВО во взаимодействии со спасателями проводятся взрывные работы для ослабления затора льда. По словам мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, вода в садоводческом товариществе "Академия", где было подтоплено 35 домов, ушла. Для оценки ущерба там начнут проводить осмотры, также начнётся откачка воды в подвалах и обеззараживание участков. По данным республиканского агентства ГО и ЧС, на утро 17 апреля в регионе остаются подтопленными 42 жилых дома, 164 дачных дома и 560 приусадебных участков в Иволгинском и Прибайкальском районах.

https://ria.ru/20240415/podtoplenie-1940040785.html

https://ria.ru/20240415/buryatiya-1940052326.html

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прибайкальский район

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, селенга, улан-удэ, прибайкальский район, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024