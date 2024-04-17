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Небензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против Израиля

Небензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против Израиля - РИА Новости, 18.04.2024

Небензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против Израиля

Россия считает, что СБ ООН должен безотлагательно рассмотреть вопрос введения санкций против Израиля за неисполнение резолюции Совбеза, требовавшей введения... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-17T23:17

2024-04-17T23:17

2024-04-18T01:08

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ООН, 17 апр - РИА Новости. Россия считает, что СБ ООН должен безотлагательно рассмотреть вопрос введения санкций против Израиля за неисполнение резолюции Совбеза, требовавшей введения прекращения огня в секторе Газа на период священного месяца Рамадан, заявил на заседании СБ постпред РФ при организации Василий Небензя. "Еще раз напоминаем: невыполнение обязательных к выполнению резолюций Совета безопасности должно вести к введение санкций против нарушителей. Мы считаем, что Совет должен рассмотреть этот вопрос безотлагательно", - сказал Небензя.Он напомнил, что резолюция 2728 СБ ООН, требовавшая прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан, не выполнялась.

https://ria.ru/20240417/zakonoproekty-1940670856.html

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