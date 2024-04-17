https://ria.ru/20240417/sanktsii-1940647046.html

Бельгия и Чехия предложили ввести новые санкции против России

Бельгия и Чехия предложили ввести новые санкции против России - РИА Новости, 17.04.2024

Бельгия и Чехия предложили ввести новые санкции против России

Бельгия и Чехия предлагают ввести новый режим санкций ЕС против РФ "за вредоносную деятельность" из-за якобы вмешательства в европейские институты, следует из... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T19:20

2024-04-17T19:20

2024-04-17T19:37

россия

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

бельгия

чехия

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БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Бельгия и Чехия предлагают ввести новый режим санкций ЕС против РФ "за вредоносную деятельность" из-за якобы вмешательства в европейские институты, следует из распространенного в Бельгии письменного обращения бельгийского и чешского премьер-министров к руководителям Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента."Настало время создать новый режим ограничительных мер Евросоюза, направленный на противодействие злонамеренным действиям России", - указывается в письме, в котором не предоставлено никаких конкретных доказательств подобной якобы "деятельности".РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом западные страны сами вмешиваются в дела РФ. МИД России заявлял, что Россия будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что лидеры ЕС на специальном саммите 17-18 апреля могут рассмотреть вопрос о "вмешательстве России в европейские институты в преддверии выборов в Европарламент", но ждут от бельгийской стороны данные по такому вмешательству.Премьер Бельгии Александр де Кроо ранее заявлял, что королевство расследует утверждения о якобы имевших место попытках России вмешаться в европейские выборы с целью продвижения определенных кандидатов. Однако бельгийский премьер также не привел каких-либо фактов такого вмешательства.Премьер Бельгии, ссылаясь на некие данные спецслужб, утверждает, что Россия якобы добивается избрания в Европарламент неких неназванных "пророссийских кандидатов", которые, по версии бельгийского политика, должны потом, вероятно, работать над снижением поставок вооружения Украине.По его утверждению, "цель очевидна – ослабить европейскую поддержку Украины, что должно помочь России на поле боя". "Это цель того, что было раскрыто в последние недели", - заявил де Кроо.Бельгийский политик является активным сторонником наращивания военных поставок Киеву, как и действующая Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен, стремящейся сохранить свой пост еще на пять лет.Ранее Европарламент уже сталкивался с громкими скандалами о якобы вмешательстве со стороны Катара, Марокко и Мавритании, однако каких-либо судебных решений по итогам расследований так и не последовало. Не было принято и мер в отношении государств, обвиняемых в якобы попытках повлиять на Европарламент.Обвинения в иностранном вмешательстве в политические процессы в ЕС участились в преддверии выборов в Европейский парламент, которые запланированы на 6-9 июня.

https://ria.ru/20240417/sanktsii-1940532679.html

https://ria.ru/20240103/filippo-1919531626.html

https://ria.ru/20240417/egipet-1940505957.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, бельгия, чехия