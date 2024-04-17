https://ria.ru/20240417/sanktsii-1940532679.html

Евросоюз убил свою экономику санкциями, заявил французский политик

Евросоюз убил свою экономику санкциями, заявил французский политик - РИА Новости, 17.04.2024

Евросоюз убил свою экономику санкциями, заявил французский политик

Европейский союз хотел с помощью санкций поставить российскую экономику на колени, однако вместо этого убил ими свою, заявил в среду лидер французской партии... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:18

2024-04-17T11:18

2024-04-17T11:18

россия

франция

москва

флориан филиппо

брюно ле мэр

владимир путин

мвф

европарламент

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ПАРИЖ, 17 апр – РИА Новости. Европейский союз хотел с помощью санкций поставить российскую экономику на колени, однако вместо этого убил ими свою, заявил в среду лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X. "(Прогнозируемый) рост российской экономики почти в пять раз больше роста французской, в то время как (министр финансов Франции – ред.) Брюно Ле Мэр и все еврократы обещали "поставить российскую экономику на колени". Это нашу экономику они убили своими идиотскими санкциями и экстремистской политикой! Выгоним их всех и остановим эти санкции" - написал он. Филиппо привел данные Международного валютного фонда (МВФ), который ранее улучшил прогноз по росту экономики России на 2024 год до 3,2% с 2,6% в январе. Вместе с этим МВФ ухудшил аналогичный прогноз для Франции до 0,7%, напомнил политик. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240417/egipet-1940505957.html

https://ria.ru/20240103/filippo-1919531626.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, франция, москва, флориан филиппо, брюно ле мэр, владимир путин, мвф, европарламент, в мире