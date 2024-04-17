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Украина испытывает большие трудности с пополнением армии, считает Сальдо

Украина испытывает большие трудности с пополнением армии, считает Сальдо - РИА Новости, 17.04.2024

Украина испытывает большие трудности с пополнением армии, считает Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что на Украине возникли большие трудности с пополнением армии, поэтому и был принят закон об ужесточении... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T17:30

2024-04-17T17:30

2024-04-17T17:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что на Украине возникли большие трудности с пополнением армии, поэтому и был принят закон об ужесточении мобилизации. "Новые драконовские меры фактически говорят о том, что украинское недогосударственное образование испытывает большие трудности с пополнением ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.). "Захисники" (защитники - ред.) не в моде, всё популярнее становятся "ухылянты" (уклонисты - ред.)", - написал Сальдо в своём Telegram-канале. По его словам, украинцы больше не хотят умирать за "шайку Зеленского и его западных хозяев". Сальдо также назвал закон о мобилизации "могилизацией до последнего украинца". Владимир Зеленский 16 апреля подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации на Украине. Верховная рада приняла этот документ 11 апреля. Он обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В документе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа накануне внесения его на рассмотрение во втором чтении, что у ряда депутатов вызвало негодование.

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