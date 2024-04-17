Рейтинг@Mail.ru
Украина испытывает большие трудности с пополнением армии, считает Сальдо - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 17.04.2024 (обновлено: 17:43 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/saldo-1940628298.html
Украина испытывает большие трудности с пополнением армии, считает Сальдо
Украина испытывает большие трудности с пополнением армии, считает Сальдо - РИА Новости, 17.04.2024
Украина испытывает большие трудности с пополнением армии, считает Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что на Украине возникли большие трудности с пополнением армии, поэтому и был принят закон об ужесточении... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:30
2024-04-17T17:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
владимир сальдо
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_e6936dc66239ec3a55d12733d78a9703.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что на Украине возникли большие трудности с пополнением армии, поэтому и был принят закон об ужесточении мобилизации. "Новые драконовские меры фактически говорят о том, что украинское недогосударственное образование испытывает большие трудности с пополнением ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.). "Захисники" (защитники - ред.) не в моде, всё популярнее становятся "ухылянты" (уклонисты - ред.)", - написал Сальдо в своём Telegram-канале. По его словам, украинцы больше не хотят умирать за "шайку Зеленского и его западных хозяев". Сальдо также назвал закон о мобилизации "могилизацией до последнего украинца". Владимир Зеленский 16 апреля подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации на Украине. Верховная рада приняла этот документ 11 апреля. Он обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В документе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа накануне внесения его на рассмотрение во втором чтении, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240417/makgregor-1940539666.html
https://ria.ru/20240417/ritter-1940609309.html
украина
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_fe0729e9576b3c870ffaaa4b50be9906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, херсонская область , владимир сальдо, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область , Владимир Сальдо, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Украина испытывает большие трудности с пополнением армии, считает Сальдо

Сальдо: на Украине возникли большие трудности с пополнением армии

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что на Украине возникли большие трудности с пополнением армии, поэтому и был принят закон об ужесточении мобилизации.
«
"Новые драконовские меры фактически говорят о том, что украинское недогосударственное образование испытывает большие трудности с пополнением ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.). "Захисники" (защитники - ред.) не в моде, всё популярнее становятся "ухылянты" (уклонисты - ред.)", - написал Сальдо в своём Telegram-канале.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
"Происходит массово": Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Вчера, 11:44
По его словам, украинцы больше не хотят умирать за "шайку Зеленского и его западных хозяев".
Сальдо также назвал закон о мобилизации "могилизацией до последнего украинца".
Владимир Зеленский 16 апреля подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации на Украине. Верховная рада приняла этот документ 11 апреля. Он обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В документе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа накануне внесения его на рассмотрение во втором чтении, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
"Уже в процессе": разведчик раскрыл зловещий план США по Украине
Вчера, 16:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонская областьВладимир СальдоВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала