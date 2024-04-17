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Сальдо сообщил о серии точных ударов по позициям ВСУ - РИА Новости, 17.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:12 17.04.2024 (обновлено: 11:15 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/saldo-1940531130.html
Сальдо сообщил о серии точных ударов по позициям ВСУ
Сальдо сообщил о серии точных ударов по позициям ВСУ - РИА Новости, 17.04.2024
Сальдо сообщил о серии точных ударов по позициям ВСУ
Серия точных ударов нанесена по позициям украинских войск на херсонском направлении, у ВСУ несколько десятков потерь в людской силе, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:12
2024-04-17T11:15
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости. Серия точных ударов нанесена по позициям украинских войск на херсонском направлении, у ВСУ несколько десятков потерь в людской силе, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. "На херсонском направлении за прошедшие сутки группировка войск "Днепр" нанесла серию точных ударов по подразделениям противника в районе Ореховки и Ивановка", - написал Сальдо. В частности, по его словам, противник потерял до 40 боевиков, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777.
https://ria.ru/20231230/spetsoperatsiya-1919122227.html
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Сальдо сообщил о серии точных ударов по позициям ВСУ

Сальдо: серия точных ударов нанесена по позициям ВСУ на Херсонском направлении

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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости. Серия точных ударов нанесена по позициям украинских войск на херсонском направлении, у ВСУ несколько десятков потерь в людской силе, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
"На херсонском направлении за прошедшие сутки группировка войск "Днепр" нанесла серию точных ударов по подразделениям противника в районе Ореховки и Ивановка", - написал Сальдо.
В частности, по его словам, противник потерял до 40 боевиков, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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