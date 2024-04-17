https://ria.ru/20240417/saldo-1940531130.html

Сальдо сообщил о серии точных ударов по позициям ВСУ

Сальдо сообщил о серии точных ударов по позициям ВСУ - РИА Новости, 17.04.2024

Сальдо сообщил о серии точных ударов по позициям ВСУ

Серия точных ударов нанесена по позициям украинских войск на херсонском направлении, у ВСУ несколько десятков потерь в людской силе, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:12

2024-04-17T11:12

2024-04-17T11:15

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости. Серия точных ударов нанесена по позициям украинских войск на херсонском направлении, у ВСУ несколько десятков потерь в людской силе, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. "На херсонском направлении за прошедшие сутки группировка войск "Днепр" нанесла серию точных ударов по подразделениям противника в районе Ореховки и Ивановка", - написал Сальдо. В частности, по его словам, противник потерял до 40 боевиков, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777.

https://ria.ru/20231230/spetsoperatsiya-1919122227.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность