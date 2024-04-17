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Сальдо сообщил о серии точных ударов по позициям ВСУ
Сальдо сообщил о серии точных ударов по позициям ВСУ - РИА Новости, 17.04.2024
Сальдо сообщил о серии точных ударов по позициям ВСУ
Серия точных ударов нанесена по позициям украинских войск на херсонском направлении, у ВСУ несколько десятков потерь в людской силе, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:12
2024-04-17T11:12
2024-04-17T11:15
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости. Серия точных ударов нанесена по позициям украинских войск на херсонском направлении, у ВСУ несколько десятков потерь в людской силе, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. "На херсонском направлении за прошедшие сутки группировка войск "Днепр" нанесла серию точных ударов по подразделениям противника в районе Ореховки и Ивановка", - написал Сальдо. В частности, по его словам, противник потерял до 40 боевиков, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777.
https://ria.ru/20231230/spetsoperatsiya-1919122227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Сальдо сообщил о серии точных ударов по позициям ВСУ
Сальдо: серия точных ударов нанесена по позициям ВСУ на Херсонском направлении