https://ria.ru/20240417/rut-1940581998.html

Дроны могут стать новыми смартфонами, заявил проректор РУТ

Дроны могут стать новыми смартфонами, заявил проректор РУТ - РИА Новости, 17.04.2024

Дроны могут стать новыми смартфонами, заявил проректор РУТ

Беспилотники, которые будут в обозримой перспективе использоваться в самых разных сферах деятельности человека, могут стать своего рода "новыми смартфонами":... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T14:34

2024-04-17T14:34

2024-04-17T15:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Беспилотники, которые будут в обозримой перспективе использоваться в самых разных сферах деятельности человека, могут стать своего рода "новыми смартфонами": ими будет уметь пользоваться подавляющее большинство людей, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости кандидат технических наук, проректор Российского университета транспорта (РУТ (МИИТ) Яков Далингер. Университет участвует в реализации пилотного проекта по подготовке кадров для сферы беспилотных авиационных систем (БАС): он возьмет на себя проведение экзаменов и контроль за квалификацией таких кадров. Проект стартовал 1 апреля 2024 года, в течение месяца "Аэронекст", "Университет 2035", Агентство развития профессий и навыков и компании-производители и эксплуатанты беспилотников разработают стартовый перечень новых профессий для профессионального обучения и квалификационные требования к ним. Перечень новых профессий, согласно постановлению правительства, в течение трех месяцев утвердит министерство просвещения РФ. "Раньше была такая замечательная профессия - оператор ЭВМ. А потом пришли к тому, что у нас каждому человеку нужно использовать компьютер, это не отдельная профессия, а просто новый инструмент для работы в повседневной жизни. И тут может быть то же самое. Дрон станет "новым смартфоном", грубо говоря. Существует концепция фирмы DJI - они хотели сделать дрон, как смартфон, и у них плюс-минус очень неплохо получилось", - рассказал Далингер. Частная китайская DJI, работающая с 2006 года, является одним из лидеров разработки и производства компактных и малошумных дронов-камер, дронов для исследования территорий, применения в сельском хозяйстве, горном деле, поисково-спасательных операциях и других сферах. Компания имеет филиалы в США, Германии, Нидерландах, Японии, в городах Пекин и Гонконг. Штат сотрудников по всему миру превышает 6000 человек. Далингер добавил, что сегодня в дополнение к уже распространенным сферам применения беспилотников специалистами отрасли разрабатывается и список новых.

https://ria.ru/20240416/superkam-1940353125.html

https://ria.ru/20240415/bespilotniki-1940038093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, сша, германия