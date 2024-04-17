Дроны могут стать новыми смартфонами, заявил проректор РУТ
Проректор РУТ: скоро почти все будут уметь пользоваться дронами
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Беспилотники, которые будут в обозримой перспективе использоваться в самых разных сферах деятельности человека, могут стать своего рода "новыми смартфонами": ими будет уметь пользоваться подавляющее большинство людей, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости кандидат технических наук, проректор Российского университета транспорта (РУТ (МИИТ) Яков Далингер.
Университет участвует в реализации пилотного проекта по подготовке кадров для сферы беспилотных авиационных систем (БАС): он возьмет на себя проведение экзаменов и контроль за квалификацией таких кадров. Проект стартовал 1 апреля 2024 года, в течение месяца "Аэронекст", "Университет 2035", Агентство развития профессий и навыков и компании-производители и эксплуатанты беспилотников разработают стартовый перечень новых профессий для профессионального обучения и квалификационные требования к ним. Перечень новых профессий, согласно постановлению правительства, в течение трех месяцев утвердит министерство просвещения РФ.
"Раньше была такая замечательная профессия - оператор ЭВМ. А потом пришли к тому, что у нас каждому человеку нужно использовать компьютер, это не отдельная профессия, а просто новый инструмент для работы в повседневной жизни. И тут может быть то же самое. Дрон станет "новым смартфоном", грубо говоря. Существует концепция фирмы DJI - они хотели сделать дрон, как смартфон, и у них плюс-минус очень неплохо получилось", - рассказал Далингер.
Частная китайская DJI, работающая с 2006 года, является одним из лидеров разработки и производства компактных и малошумных дронов-камер, дронов для исследования территорий, применения в сельском хозяйстве, горном деле, поисково-спасательных операциях и других сферах. Компания имеет филиалы в США, Германии, Нидерландах, Японии, в городах Пекин и Гонконг. Штат сотрудников по всему миру превышает 6000 человек.
Далингер добавил, что сегодня в дополнение к уже распространенным сферам применения беспилотников специалистами отрасли разрабатывается и список новых.