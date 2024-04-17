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Дроны могут стать новыми смартфонами, заявил проректор РУТ - РИА Новости, 17.04.2024
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14:34 17.04.2024 (обновлено: 15:00 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/rut-1940581998.html
Дроны могут стать новыми смартфонами, заявил проректор РУТ
Дроны могут стать новыми смартфонами, заявил проректор РУТ - РИА Новости, 17.04.2024
Дроны могут стать новыми смартфонами, заявил проректор РУТ
Беспилотники, которые будут в обозримой перспективе использоваться в самых разных сферах деятельности человека, могут стать своего рода "новыми смартфонами":... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:34
2024-04-17T15:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Беспилотники, которые будут в обозримой перспективе использоваться в самых разных сферах деятельности человека, могут стать своего рода "новыми смартфонами": ими будет уметь пользоваться подавляющее большинство людей, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости кандидат технических наук, проректор Российского университета транспорта (РУТ (МИИТ) Яков Далингер. Университет участвует в реализации пилотного проекта по подготовке кадров для сферы беспилотных авиационных систем (БАС): он возьмет на себя проведение экзаменов и контроль за квалификацией таких кадров. Проект стартовал 1 апреля 2024 года, в течение месяца "Аэронекст", "Университет 2035", Агентство развития профессий и навыков и компании-производители и эксплуатанты беспилотников разработают стартовый перечень новых профессий для профессионального обучения и квалификационные требования к ним. Перечень новых профессий, согласно постановлению правительства, в течение трех месяцев утвердит министерство просвещения РФ. "Раньше была такая замечательная профессия - оператор ЭВМ. А потом пришли к тому, что у нас каждому человеку нужно использовать компьютер, это не отдельная профессия, а просто новый инструмент для работы в повседневной жизни. И тут может быть то же самое. Дрон станет "новым смартфоном", грубо говоря. Существует концепция фирмы DJI - они хотели сделать дрон, как смартфон, и у них плюс-минус очень неплохо получилось", - рассказал Далингер. Частная китайская DJI, работающая с 2006 года, является одним из лидеров разработки и производства компактных и малошумных дронов-камер, дронов для исследования территорий, применения в сельском хозяйстве, горном деле, поисково-спасательных операциях и других сферах. Компания имеет филиалы в США, Германии, Нидерландах, Японии, в городах Пекин и Гонконг. Штат сотрудников по всему миру превышает 6000 человек. Далингер добавил, что сегодня в дополнение к уже распространенным сферам применения беспилотников специалистами отрасли разрабатывается и список новых.
https://ria.ru/20240416/superkam-1940353125.html
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Технологии, Россия, США, Германия
Дроны могут стать новыми смартфонами, заявил проректор РУТ

Проректор РУТ: скоро почти все будут уметь пользоваться дронами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Беспилотники, которые будут в обозримой перспективе использоваться в самых разных сферах деятельности человека, могут стать своего рода "новыми смартфонами": ими будет уметь пользоваться подавляющее большинство людей, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости кандидат технических наук, проректор Российского университета транспорта (РУТ (МИИТ) Яков Далингер.
Университет участвует в реализации пилотного проекта по подготовке кадров для сферы беспилотных авиационных систем (БАС): он возьмет на себя проведение экзаменов и контроль за квалификацией таких кадров. Проект стартовал 1 апреля 2024 года, в течение месяца "Аэронекст", "Университет 2035", Агентство развития профессий и навыков и компании-производители и эксплуатанты беспилотников разработают стартовый перечень новых профессий для профессионального обучения и квалификационные требования к ним. Перечень новых профессий, согласно постановлению правительства, в течение трех месяцев утвердит министерство просвещения РФ.
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"Раньше была такая замечательная профессия - оператор ЭВМ. А потом пришли к тому, что у нас каждому человеку нужно использовать компьютер, это не отдельная профессия, а просто новый инструмент для работы в повседневной жизни. И тут может быть то же самое. Дрон станет "новым смартфоном", грубо говоря. Существует концепция фирмы DJI - они хотели сделать дрон, как смартфон, и у них плюс-минус очень неплохо получилось", - рассказал Далингер.
Частная китайская DJI, работающая с 2006 года, является одним из лидеров разработки и производства компактных и малошумных дронов-камер, дронов для исследования территорий, применения в сельском хозяйстве, горном деле, поисково-спасательных операциях и других сферах. Компания имеет филиалы в США, Германии, Нидерландах, Японии, в городах Пекин и Гонконг. Штат сотрудников по всему миру превышает 6000 человек.
Далингер добавил, что сегодня в дополнение к уже распространенным сферам применения беспилотников специалистами отрасли разрабатывается и список новых.
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