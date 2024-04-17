МИД России прокомментировал возможную судьбу моратория на РСМД
Рябков: любые решения о судьбе российского моратория на РСМД принимает президент
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Любые решения о судьбе российского моратория на РСМД принимает президент, американцы прекрасно знают о позиции Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы уже не раз говорили, что появление американских средств средней и меньшей дальности в любом регионе мира будет означать отказ от упомянутого моратория. Когда это произойдет - вопрос открытый. Мораторий был объявлен президентом, соответственно любые решения на этот счет принимаются у нас на высшем уровне", - сказал он журналистам.
"Но американцам прекрасно известно, что период относительной стабильности в этой сфере для них закончится. Но они идут по другому пути. Им важнее формировать ложное чувство самоуспокоенности через создание подобного рода потенциалов, а они по факту носят крайне дестабилизирующий характер, якобы для сдерживания Китая. На самом же деле это звено в цепи многоплановых и многогранных усилий Вашингтона в погоне за сохранением военного превосходства в самых разных сферах", - подчеркнул дипломат.
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16 октября 2023, 19:00