https://ria.ru/20240417/rsmd-1940619521.html

МИД России прокомментировал возможную судьбу моратория на РСМД

МИД России прокомментировал возможную судьбу моратория на РСМД - РИА Новости, 17.04.2024

МИД России прокомментировал возможную судьбу моратория на РСМД

Любые решения о судьбе российского моратория на РСМД принимает президент, американцы прекрасно знают о позиции Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T16:58

2024-04-17T16:58

2024-04-17T16:58

россия

сергей рябков

в мире

договор о рсмд

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Любые решения о судьбе российского моратория на РСМД принимает президент, американцы прекрасно знают о позиции Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы уже не раз говорили, что появление американских средств средней и меньшей дальности в любом регионе мира будет означать отказ от упомянутого моратория. Когда это произойдет - вопрос открытый. Мораторий был объявлен президентом, соответственно любые решения на этот счет принимаются у нас на высшем уровне", - сказал он журналистам. "Но американцам прекрасно известно, что период относительной стабильности в этой сфере для них закончится. Но они идут по другому пути. Им важнее формировать ложное чувство самоуспокоенности через создание подобного рода потенциалов, а они по факту носят крайне дестабилизирующий характер, якобы для сдерживания Китая. На самом же деле это звено в цепи многоплановых и многогранных усилий Вашингтона в погоне за сохранением военного превосходства в самых разных сферах", - подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20231016/rsmd-1903142118.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, сергей рябков, в мире, договор о рсмд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)