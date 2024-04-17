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МИД России прокомментировал возможную судьбу моратория на РСМД - РИА Новости, 17.04.2024
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16:58 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/rsmd-1940619521.html
МИД России прокомментировал возможную судьбу моратория на РСМД
МИД России прокомментировал возможную судьбу моратория на РСМД - РИА Новости, 17.04.2024
МИД России прокомментировал возможную судьбу моратория на РСМД
Любые решения о судьбе российского моратория на РСМД принимает президент, американцы прекрасно знают о позиции Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:58
2024-04-17T16:58
россия
сергей рябков
в мире
договор о рсмд
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Любые решения о судьбе российского моратория на РСМД принимает президент, американцы прекрасно знают о позиции Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы уже не раз говорили, что появление американских средств средней и меньшей дальности в любом регионе мира будет означать отказ от упомянутого моратория. Когда это произойдет - вопрос открытый. Мораторий был объявлен президентом, соответственно любые решения на этот счет принимаются у нас на высшем уровне", - сказал он журналистам. "Но американцам прекрасно известно, что период относительной стабильности в этой сфере для них закончится. Но они идут по другому пути. Им важнее формировать ложное чувство самоуспокоенности через создание подобного рода потенциалов, а они по факту носят крайне дестабилизирующий характер, якобы для сдерживания Китая. На самом же деле это звено в цепи многоплановых и многогранных усилий Вашингтона в погоне за сохранением военного превосходства в самых разных сферах", - подчеркнул дипломат.
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россия, сергей рябков, в мире, договор о рсмд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Рябков, В мире, Договор о РСМД, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России прокомментировал возможную судьбу моратория на РСМД

Рябков: любые решения о судьбе российского моратория на РСМД принимает президент

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Любые решения о судьбе российского моратория на РСМД принимает президент, американцы прекрасно знают о позиции Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы уже не раз говорили, что появление американских средств средней и меньшей дальности в любом регионе мира будет означать отказ от упомянутого моратория. Когда это произойдет - вопрос открытый. Мораторий был объявлен президентом, соответственно любые решения на этот счет принимаются у нас на высшем уровне", - сказал он журналистам.
"Но американцам прекрасно известно, что период относительной стабильности в этой сфере для них закончится. Но они идут по другому пути. Им важнее формировать ложное чувство самоуспокоенности через создание подобного рода потенциалов, а они по факту носят крайне дестабилизирующий характер, якобы для сдерживания Китая. На самом же деле это звено в цепи многоплановых и многогранных усилий Вашингтона в погоне за сохранением военного превосходства в самых разных сферах", - подчеркнул дипломат.
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РоссияСергей РябковВ миреДоговор о РСМДМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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