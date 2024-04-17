https://ria.ru/20240417/rozysk-1940524528.html

В России объявили в розыск феминистку Маршенкулову

В России объявили в розыск феминистку Маршенкулову - РИА Новости, 17.04.2024

В России объявили в розыск феминистку Маршенкулову

МВД РФ объявило в розыск феминистку и автора Telegram-канала "Женская власть" Залину Маршенкулову, следует из базы розыска ведомства. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T10:38

2024-04-17T10:38

2024-04-17T12:05

россия

залина маршенкулова

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

германия

владлен татарский

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск феминистку и автора Telegram-канала "Женская власть" Залину Маршенкулову, следует из базы розыска ведомства."Маршенкулова Залина, 5.6.1986. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из ведомственной базы розыска.Статья, по которой она объявлена в розыск, не уточняется.Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Маршенкулова стала фигуранткой дела по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) за высказывания о гибели военкора Владлена Татарского, она, предположительно, скрывается в Германии.Впоследствии СК РФ заочно предъявил ей обвинение в оправдании терроризма.

https://ria.ru/20240401/ukraina-1937159484.html

россия

германия

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россия, залина маршенкулова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, германия, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф)