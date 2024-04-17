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В России объявили в розыск феминистку Маршенкулову
В России объявили в розыск феминистку Маршенкулову - РИА Новости, 17.04.2024
В России объявили в розыск феминистку Маршенкулову
МВД РФ объявило в розыск феминистку и автора Telegram-канала "Женская власть" Залину Маршенкулову, следует из базы розыска ведомства. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T10:38
2024-04-17T10:38
2024-04-17T12:05
россия
залина маршенкулова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
германия
владлен татарский
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск феминистку и автора Telegram-канала "Женская власть" Залину Маршенкулову, следует из базы розыска ведомства."Маршенкулова Залина, 5.6.1986. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из ведомственной базы розыска.Статья, по которой она объявлена в розыск, не уточняется.Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Маршенкулова стала фигуранткой дела по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) за высказывания о гибели военкора Владлена Татарского, она, предположительно, скрывается в Германии.Впоследствии СК РФ заочно предъявил ей обвинение в оправдании терроризма.
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россия, залина маршенкулова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, германия, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Залина Маршенкулова, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Германия, Владлен Татарский, Следственный комитет России (СК РФ)
В России объявили в розыск феминистку Маршенкулову
МВД объявило в розыск феминистку Маршенкулову, публично оправдавшую терроризм