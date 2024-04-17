https://ria.ru/20240417/rozysk-1940508153.html

Экс-полицейского объявили в розыск за получение рекордной взятки

Экс-полицейского объявили в розыск за получение рекордной взятки - РИА Новости, 17.04.2024

Экс-полицейского объявили в розыск за получение рекордной взятки

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-сотрудника МВД Георгия Сатюкова, специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями, за взятку в особо крупном... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T08:52

2024-04-17T08:52

2024-04-17T11:27

происшествия

россия

дмитрий захарченко

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-сотрудника МВД Георгия Сатюкова, специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями, за взятку в особо крупном размере, следует из постановления суда."Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сатюкова Георгия Алексеевича на срок два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции", — говорится в документе.Уточняется, что фигурант является бывшим начальником отдела по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий ("К") БСТМ МВД России.Согласно картотеке Басманного суда, Сатюкову вменяют часть шесть статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Его объявили в международный розыск.Как сообщает "Коммерсантъ", Сатюкову вменяют получение взятки на общую сумму почти пять миллиардов рублей от администратора криптовалютной биржи. Сумма более чем в три раза побила рекорд взяток экс-полковника Дмитрия Захарченко.Сатюков и его бывший коллега Дмитрий Соколов, который выступал посредником, скрылись от следствия за границей. По одной из версий, они могут находиться в Дубае.Издание со ссылкой на материалы уточняет, что обвиняемые под угрозой уголовного преследования навязывали "крышу" Алексею Иванову (Билюченко), который является системным администратором криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (Wex, бывшая BTC), зарегистрированной в Сингапуре. Как полагают в СК, полицейские в период с марта 2019 по октябрь 2021 года получили взятки в виде криптовалюты в размере не менее 2119,5265569864 биткоина (ВТС), 10 016 эфириумов (ЕТС), эквивалентной сумме не менее 4,9 миллиарда рублей. Таким образом, уточняет "Коммерсантъ", следствие инкриминировало Сатюкову получение самой крупной в истории МВД России взятки.

https://ria.ru/20240407/prestupleniya-1938364208.html

https://ria.ru/20240404/vzyatka-1937910871.html

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происшествия, россия, дмитрий захарченко