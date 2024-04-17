Рейтинг@Mail.ru
Экс-полицейского объявили в розыск за получение рекордной взятки - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 17.04.2024 (обновлено: 11:27 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/rozysk-1940508153.html
Экс-полицейского объявили в розыск за получение рекордной взятки
Экс-полицейского объявили в розыск за получение рекордной взятки - РИА Новости, 17.04.2024
Экс-полицейского объявили в розыск за получение рекордной взятки
Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-сотрудника МВД Георгия Сатюкова, специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями, за взятку в особо крупном... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T08:52
2024-04-17T11:27
происшествия
россия
дмитрий захарченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934014987_0:124:3067:1849_1920x0_80_0_0_a1d49ca4f8db54902f187a8eb3e2a91a.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-сотрудника МВД Георгия Сатюкова, специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями, за взятку в особо крупном размере, следует из постановления суда."Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сатюкова Георгия Алексеевича на срок два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции", — говорится в документе.Уточняется, что фигурант является бывшим начальником отдела по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий ("К") БСТМ МВД России.Согласно картотеке Басманного суда, Сатюкову вменяют часть шесть статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Его объявили в международный розыск.Как сообщает "Коммерсантъ", Сатюкову вменяют получение взятки на общую сумму почти пять миллиардов рублей от администратора криптовалютной биржи. Сумма более чем в три раза побила рекорд взяток экс-полковника Дмитрия Захарченко.Сатюков и его бывший коллега Дмитрий Соколов, который выступал посредником, скрылись от следствия за границей. По одной из версий, они могут находиться в Дубае.Издание со ссылкой на материалы уточняет, что обвиняемые под угрозой уголовного преследования навязывали "крышу" Алексею Иванову (Билюченко), который является системным администратором криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (Wex, бывшая BTC), зарегистрированной в Сингапуре. Как полагают в СК, полицейские в период с марта 2019 по октябрь 2021 года получили взятки в виде криптовалюты в размере не менее 2119,5265569864 биткоина (ВТС), 10 016 эфириумов (ЕТС), эквивалентной сумме не менее 4,9 миллиарда рублей. Таким образом, уточняет "Коммерсантъ", следствие инкриминировало Сатюкову получение самой крупной в истории МВД России взятки.
https://ria.ru/20240407/prestupleniya-1938364208.html
https://ria.ru/20240404/vzyatka-1937910871.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934014987_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_c6bfe78f63a923d27fb7cae5f35e8c6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, дмитрий захарченко
Происшествия, Россия, Дмитрий Захарченко
Экс-полицейского объявили в розыск за получение рекордной взятки

Экс-коллег полковника Захарченко объявили в розыск за взятку в 5 млрд рублей

© iStock.com / Atstock ProductionsРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© iStock.com / Atstock Productions
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-сотрудника МВД Георгия Сатюкова, специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями, за взятку в особо крупном размере, следует из постановления суда.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сатюкова Георгия Алексеевича на срок два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции", — говорится в документе.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Глава МВД объяснил рост числа тяжких преступлений в России
7 апреля, 11:37
Уточняется, что фигурант является бывшим начальником отдела по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий ("К") БСТМ МВД России.
Согласно картотеке Басманного суда, Сатюкову вменяют часть шесть статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Его объявили в международный розыск.
Как сообщает "Коммерсантъ", Сатюкову вменяют получение взятки на общую сумму почти пять миллиардов рублей от администратора криптовалютной биржи. Сумма более чем в три раза побила рекорд взяток экс-полковника Дмитрия Захарченко.
Сатюков и его бывший коллега Дмитрий Соколов, который выступал посредником, скрылись от следствия за границей. По одной из версий, они могут находиться в Дубае.
Издание со ссылкой на материалы уточняет, что обвиняемые под угрозой уголовного преследования навязывали "крышу" Алексею Иванову (Билюченко), который является системным администратором криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (Wex, бывшая BTC), зарегистрированной в Сингапуре. Как полагают в СК, полицейские в период с марта 2019 по октябрь 2021 года получили взятки в виде криптовалюты в размере не менее 2119,5265569864 биткоина (ВТС), 10 016 эфириумов (ЕТС), эквивалентной сумме не менее 4,9 миллиарда рублей. Таким образом, уточняет "Коммерсантъ", следствие инкриминировало Сатюкову получение самой крупной в истории МВД России взятки.
Зал суда - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Главу подразделения "Лукойла" арестовали по делу о даче взятки
4 апреля, 20:29
 
ПроисшествияРоссияДмитрий Захарченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала