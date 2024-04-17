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В Саранске арестовали двух человек, планировавших воевать против России - РИА Новости, 17.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 17.04.2024 (обновлено: 12:55 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/rossiya-1940556962.html
В Саранске арестовали двух человек, планировавших воевать против России
В Саранске арестовали двух человек, планировавших воевать против России - РИА Новости, 17.04.2024
В Саранске арестовали двух человек, планировавших воевать против России
Двое жителей Саранска, планировавшие воевать против России на Украине и снимавшие стратегические объекты в регионе, арестованы за участие в деятельности... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:51
2024-04-17T12:55
специальная военная операция на украине
саранск
россия
украина
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр – РИА Новости. Двое жителей Саранска, планировавшие воевать против России на Украине и снимавшие стратегические объекты в регионе, арестованы за участие в деятельности террористической организации, сообщает УФСБ Мордовии.Установлено, что двое 19-летних жителей Саранска установили контакт с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористическим на территории РФ, для вступления в его ряды. "По заданию так называемого "куратора" они осуществили фото и видеосъемку стратегических объектов Саранска, потенциальных террористических устремлений", - говорится в сообщении. Отмечается, что молодые люди планировали выехать на Украину транзитом через территорию третьей страны для участия в боевых действиях против вооруженных сил России.Следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела по статье 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Ленинским районным судом Саранска задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240417/gosizmena-1940537522.html
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саранск, россия, украина, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Саранск, Россия, Украина, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Мордовия
В Саранске арестовали двух человек, планировавших воевать против России

ФСБ сообщила об аресте двух жителей Саранска, собиравшихся воевать против России

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр – РИА Новости. Двое жителей Саранска, планировавшие воевать против России на Украине и снимавшие стратегические объекты в регионе, арестованы за участие в деятельности террористической организации, сообщает УФСБ Мордовии.
Установлено, что двое 19-летних жителей Саранска установили контакт с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористическим на территории РФ, для вступления в его ряды. "По заданию так называемого "куратора" они осуществили фото и видеосъемку стратегических объектов Саранска, потенциальных террористических устремлений", - говорится в сообщении. Отмечается, что молодые люди планировали выехать на Украину транзитом через территорию третьей страны для участия в боевых действиях против вооруженных сил России.
Следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела по статье 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Ленинским районным судом Саранска задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Специальная военная операция на УкраинеСаранскРоссияУкраинаПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика Мордовия
 
 
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