https://ria.ru/20240417/rossiya-1940556962.html

В Саранске арестовали двух человек, планировавших воевать против России

В Саранске арестовали двух человек, планировавших воевать против России - РИА Новости, 17.04.2024

В Саранске арестовали двух человек, планировавших воевать против России

Двое жителей Саранска, планировавшие воевать против России на Украине и снимавшие стратегические объекты в регионе, арестованы за участие в деятельности... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T12:51

2024-04-17T12:51

2024-04-17T12:55

специальная военная операция на украине

саранск

россия

украина

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр – РИА Новости. Двое жителей Саранска, планировавшие воевать против России на Украине и снимавшие стратегические объекты в регионе, арестованы за участие в деятельности террористической организации, сообщает УФСБ Мордовии.Установлено, что двое 19-летних жителей Саранска установили контакт с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористическим на территории РФ, для вступления в его ряды. "По заданию так называемого "куратора" они осуществили фото и видеосъемку стратегических объектов Саранска, потенциальных террористических устремлений", - говорится в сообщении. Отмечается, что молодые люди планировали выехать на Украину транзитом через территорию третьей страны для участия в боевых действиях против вооруженных сил России.Следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела по статье 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Ленинским районным судом Саранска задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240417/gosizmena-1940537522.html

саранск

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

саранск, россия, украина, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика мордовия