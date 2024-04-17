https://ria.ru/20240417/rossiya-1940556962.html
В Саранске арестовали двух человек, планировавших воевать против России
В Саранске арестовали двух человек, планировавших воевать против России - РИА Новости, 17.04.2024
В Саранске арестовали двух человек, планировавших воевать против России
Двое жителей Саранска, планировавшие воевать против России на Украине и снимавшие стратегические объекты в регионе, арестованы за участие в деятельности... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:51
2024-04-17T12:51
2024-04-17T12:55
специальная военная операция на украине
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр – РИА Новости. Двое жителей Саранска, планировавшие воевать против России на Украине и снимавшие стратегические объекты в регионе, арестованы за участие в деятельности террористической организации, сообщает УФСБ Мордовии.Установлено, что двое 19-летних жителей Саранска установили контакт с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористическим на территории РФ, для вступления в его ряды. "По заданию так называемого "куратора" они осуществили фото и видеосъемку стратегических объектов Саранска, потенциальных террористических устремлений", - говорится в сообщении. Отмечается, что молодые люди планировали выехать на Украину транзитом через территорию третьей страны для участия в боевых действиях против вооруженных сил России.Следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела по статье 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Ленинским районным судом Саранска задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саранск, россия, украина, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Саранск, Россия, Украина, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Мордовия
В Саранске арестовали двух человек, планировавших воевать против России
ФСБ сообщила об аресте двух жителей Саранска, собиравшихся воевать против России
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр – РИА Новости. Двое жителей Саранска, планировавшие воевать против России на Украине и снимавшие стратегические объекты в регионе, арестованы за участие в деятельности террористической организации, сообщает УФСБ Мордовии.
Установлено, что двое 19-летних жителей Саранска установили контакт с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористическим на территории РФ, для вступления в его ряды. "По заданию так называемого "куратора" они осуществили фото и видеосъемку стратегических объектов Саранска, потенциальных террористических устремлений", - говорится в сообщении. Отмечается, что молодые люди планировали выехать на Украину транзитом через территорию третьей страны для участия в боевых действиях против вооруженных сил России.
Следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела по статье 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Ленинским районным судом Саранска задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.