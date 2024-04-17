Загранпаспорта украинцев в ЕС могут аннулировать, заявил Рогов
Рогов: ЕС может аннулировать загранпаспорта украинцев без справки из военкомата
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Посольствам Украины в европейских странах поручено разработать алгоритм и готовиться к аннулированию загранпаспортов украинцев, которые выехали за границу без справки из военкомата, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Получена достоверная информация от лояльных к нам источников из окружения Зеленского, что посольствам Украины в европейских странах, в том числе Германии, Франции, Италии, Польше, Испании, разослана информация и дана команда готовиться к предстоящему введению летом процедуры аннулирования загранпаспортов украинцев", - сказал Рогов агентству.
По его словам, украинцам, которые выехали за границу без справки из военкомата, теперь имеют полное право аннулировать загранпаспорт. Кроме того, без военно-учетных документов украинцы за границей не смогут оформить паспорт, загранпаспорт или воспользоваться консульскими услугами.
"Поэтому их ждет один путь: возвращаться обратно на Украину для приведения документов в порядок, но больше им вряд ли кто даст выехать. Таким образом режим Зеленского хочет решить проблему с дефицитом людей в рамках всеобщей мобилизации", - сказал Рогов.
По его словам, основания для признания недействительными загранпаспортов прописаны в новом законе об ужесточении мобилизации, подписанном накануне Владимиром Зеленским.