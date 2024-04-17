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Загранпаспорта украинцев в ЕС могут аннулировать, заявил Рогов - РИА Новости, 17.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:41 17.04.2024 (обновлено: 11:46 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/rogov-1940538555.html
Загранпаспорта украинцев в ЕС могут аннулировать, заявил Рогов
Загранпаспорта украинцев в ЕС могут аннулировать, заявил Рогов - РИА Новости, 17.04.2024
Загранпаспорта украинцев в ЕС могут аннулировать, заявил Рогов
Посольствам Украины в европейских странах поручено разработать алгоритм и готовиться к аннулированию загранпаспортов украинцев, которые выехали за границу без... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:41
2024-04-17T11:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Посольствам Украины в европейских странах поручено разработать алгоритм и готовиться к аннулированию загранпаспортов украинцев, которые выехали за границу без справки из военкомата, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Получена достоверная информация от лояльных к нам источников из окружения Зеленского, что посольствам Украины в европейских странах, в том числе Германии, Франции, Италии, Польше, Испании, разослана информация и дана команда готовиться к предстоящему введению летом процедуры аннулирования загранпаспортов украинцев", - сказал Рогов агентству. По его словам, украинцам, которые выехали за границу без справки из военкомата, теперь имеют полное право аннулировать загранпаспорт. Кроме того, без военно-учетных документов украинцы за границей не смогут оформить паспорт, загранпаспорт или воспользоваться консульскими услугами. "Поэтому их ждет один путь: возвращаться обратно на Украину для приведения документов в порядок, но больше им вряд ли кто даст выехать. Таким образом режим Зеленского хочет решить проблему с дефицитом людей в рамках всеобщей мобилизации", - сказал Рогов. По его словам, основания для признания недействительными загранпаспортов прописаны в новом законе об ужесточении мобилизации, подписанном накануне Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20240417/politico-1940517297.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Евросоюз
Загранпаспорта украинцев в ЕС могут аннулировать, заявил Рогов

Рогов: ЕС может аннулировать загранпаспорта украинцев без справки из военкомата

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Посольствам Украины в европейских странах поручено разработать алгоритм и готовиться к аннулированию загранпаспортов украинцев, которые выехали за границу без справки из военкомата, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Получена достоверная информация от лояльных к нам источников из окружения Зеленского, что посольствам Украины в европейских странах, в том числе Германии, Франции, Италии, Польше, Испании, разослана информация и дана команда готовиться к предстоящему введению летом процедуры аннулирования загранпаспортов украинцев", - сказал Рогов агентству.
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По его словам, украинцам, которые выехали за границу без справки из военкомата, теперь имеют полное право аннулировать загранпаспорт. Кроме того, без военно-учетных документов украинцы за границей не смогут оформить паспорт, загранпаспорт или воспользоваться консульскими услугами.
"Поэтому их ждет один путь: возвращаться обратно на Украину для приведения документов в порядок, но больше им вряд ли кто даст выехать. Таким образом режим Зеленского хочет решить проблему с дефицитом людей в рамках всеобщей мобилизации", - сказал Рогов.
По его словам, основания для признания недействительными загранпаспортов прописаны в новом законе об ужесточении мобилизации, подписанном накануне Владимиром Зеленским.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияВладимир РоговВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
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