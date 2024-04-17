https://ria.ru/20240417/rogov-1940538555.html

Загранпаспорта украинцев в ЕС могут аннулировать, заявил Рогов

Загранпаспорта украинцев в ЕС могут аннулировать, заявил Рогов - РИА Новости, 17.04.2024

Загранпаспорта украинцев в ЕС могут аннулировать, заявил Рогов

Посольствам Украины в европейских странах поручено разработать алгоритм и готовиться к аннулированию загранпаспортов украинцев, которые выехали за границу без... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:41

2024-04-17T11:41

2024-04-17T11:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Посольствам Украины в европейских странах поручено разработать алгоритм и готовиться к аннулированию загранпаспортов украинцев, которые выехали за границу без справки из военкомата, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Получена достоверная информация от лояльных к нам источников из окружения Зеленского, что посольствам Украины в европейских странах, в том числе Германии, Франции, Италии, Польше, Испании, разослана информация и дана команда готовиться к предстоящему введению летом процедуры аннулирования загранпаспортов украинцев", - сказал Рогов агентству. По его словам, украинцам, которые выехали за границу без справки из военкомата, теперь имеют полное право аннулировать загранпаспорт. Кроме того, без военно-учетных документов украинцы за границей не смогут оформить паспорт, загранпаспорт или воспользоваться консульскими услугами. "Поэтому их ждет один путь: возвращаться обратно на Украину для приведения документов в порядок, но больше им вряд ли кто даст выехать. Таким образом режим Зеленского хочет решить проблему с дефицитом людей в рамках всеобщей мобилизации", - сказал Рогов. По его словам, основания для признания недействительными загранпаспортов прописаны в новом законе об ужесточении мобилизации, подписанном накануне Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20240417/politico-1940517297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, германия, владимир рогов, владимир зеленский, евросоюз