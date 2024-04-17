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"Уже в процессе": разведчик раскрыл зловещий план США по Украине - РИА Новости, 17.04.2024
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16:27 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/ritter-1940609309.html
"Уже в процессе": разведчик раскрыл зловещий план США по Украине
"Уже в процессе": разведчик раскрыл зловещий план США по Украине - РИА Новости, 17.04.2024
"Уже в процессе": разведчик раскрыл зловещий план США по Украине
Правительство США использовало Украину для противодействия России, а теперь готово от нее избавиться, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:27
2024-04-17T16:27
в мире
сша
украина
россия
скотт риттер
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Правительство США использовало Украину для противодействия России, а теперь готово от нее избавиться, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media &amp; Travel."Мы используем их как инструмент для осуществления более глобальной политики по ослаблению России. &lt;…&gt; Как и любой другой инструмент, мы используем ее (Украину. – Прим. ред.), пока она не сломается, а потом бросим ее. Сейчас мы находимся в процессе наблюдения за тем, как от разрушенной Украины избавляются", — отметил он.Риттер подчеркнул, что Запад врал Украине с самого начала: ее не собирались никогда принимать ни в Европейский союз, ни в НАТО. По его мнению, целью США было переманить эту бывшую советскую республику на свою сторону, чтобы потом использовать ее против России. Эксперт добавил, что подобная политика привела к разрушению страны и гибели множества украинцев.Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.
https://ria.ru/20240417/krivonos-1940585366.html
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в мире, сша, украина, россия, скотт риттер, нато, евросоюз, nbc
В мире, США, Украина, Россия, Скотт Риттер, НАТО, Евросоюз, NBC
"Уже в процессе": разведчик раскрыл зловещий план США по Украине

Экс-разведчик Риттер: США в скором времени полностью оставят Украину

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр РИА Новости. Правительство США использовало Украину для противодействия России, а теперь готово от нее избавиться, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media & Travel.
"Мы используем их как инструмент для осуществления более глобальной политики по ослаблению России. <…> Как и любой другой инструмент, мы используем ее (Украину. – Прим. ред.), пока она не сломается, а потом бросим ее. Сейчас мы находимся в процессе наблюдения за тем, как от разрушенной Украины избавляются", — отметил он.
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Риттер подчеркнул, что Запад врал Украине с самого начала: ее не собирались никогда принимать ни в Европейский союз, ни в НАТО. По его мнению, целью США было переманить эту бывшую советскую республику на свою сторону, чтобы потом использовать ее против России. Эксперт добавил, что подобная политика привела к разрушению страны и гибели множества украинцев.
Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.
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