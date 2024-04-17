https://ria.ru/20240417/ritter-1940609309.html

"Уже в процессе": разведчик раскрыл зловещий план США по Украине

"Уже в процессе": разведчик раскрыл зловещий план США по Украине - РИА Новости, 17.04.2024

"Уже в процессе": разведчик раскрыл зловещий план США по Украине

Правительство США использовало Украину для противодействия России, а теперь готово от нее избавиться, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T16:27

2024-04-17T16:27

2024-04-17T16:27

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Правительство США использовало Украину для противодействия России, а теперь готово от нее избавиться, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media & Travel."Мы используем их как инструмент для осуществления более глобальной политики по ослаблению России. <…> Как и любой другой инструмент, мы используем ее (Украину. – Прим. ред.), пока она не сломается, а потом бросим ее. Сейчас мы находимся в процессе наблюдения за тем, как от разрушенной Украины избавляются", — отметил он.Риттер подчеркнул, что Запад врал Украине с самого начала: ее не собирались никогда принимать ни в Европейский союз, ни в НАТО. По его мнению, целью США было переманить эту бывшую советскую республику на свою сторону, чтобы потом использовать ее против России. Эксперт добавил, что подобная политика привела к разрушению страны и гибели множества украинцев.Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.

https://ria.ru/20240417/krivonos-1940585366.html

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в мире, сша, украина, россия, скотт риттер, нато, евросоюз, nbc