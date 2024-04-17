"Уже в процессе": разведчик раскрыл зловещий план США по Украине
Экс-разведчик Риттер: США в скором времени полностью оставят Украину
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Правительство США использовало Украину для противодействия России, а теперь готово от нее избавиться, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media & Travel.
"Мы используем их как инструмент для осуществления более глобальной политики по ослаблению России. <…> Как и любой другой инструмент, мы используем ее (Украину. – Прим. ред.), пока она не сломается, а потом бросим ее. Сейчас мы находимся в процессе наблюдения за тем, как от разрушенной Украины избавляются", — отметил он.
Риттер подчеркнул, что Запад врал Украине с самого начала: ее не собирались никогда принимать ни в Европейский союз, ни в НАТО. По его мнению, целью США было переманить эту бывшую советскую республику на свою сторону, чтобы потом использовать ее против России. Эксперт добавил, что подобная политика привела к разрушению страны и гибели множества украинцев.
Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.