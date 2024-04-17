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Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 937 сантиметров - РИА Новости, 17.04.2024
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18:18 17.04.2024 (обновлено: 18:57 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/reka-1940637692.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 937 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 937 сантиметров - РИА Новости, 17.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 937 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 20.00 (18.00 мск) среды, поднялся с утра на 72 сантиметра и достиг 937 сантиметров, сообщает горадминистрация. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T18:18
2024-04-17T18:57
курган
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
курганская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 20.00 (18.00 мск) среды, поднялся с утра на 72 сантиметра и достиг 937 сантиметров, сообщает горадминистрация.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 20.00 (18.00 мск) среды уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 937 сантиметров.Как сообщает правительство региона, в Кетовском округе на 17 апреля уровень воды продолжает держаться выше 11 метров в районе населенного пункта Санаторная, выше 10 метров в районе Кетово и Крюково. Приближаются к отметке в 10 метров значения уровней в Темляково и населенном пункте Лаптева, уточняется в сообщении.Далее от Кургана вода будет двигаться в сторону Белозерского округа, поясняет правительство.Власти напоминают, что жителям подтопляемых территорий необходимо эвакуироваться.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, по состоянию на 17 апреля, остаются затопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог. В области эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
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курган
тобол (река)
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курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, курганская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Курган, Тобол (река), Наводнения в России — 2024, Курганская область, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 937 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за день поднялся на 72 см достиг 937 см

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкРазлив реки Тобол в микрорайоне "КГСХА" города Курган
Разлив реки Тобол в микрорайоне КГСХА города Курган - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Разлив реки Тобол в микрорайоне "КГСХА" города Курган
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 20.00 (18.00 мск) среды, поднялся с утра на 72 сантиметра и достиг 937 сантиметров, сообщает горадминистрация.
Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
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По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 20.00 (18.00 мск) среды уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 937 сантиметров.
Как сообщает правительство региона, в Кетовском округе на 17 апреля уровень воды продолжает держаться выше 11 метров в районе населенного пункта Санаторная, выше 10 метров в районе Кетово и Крюково. Приближаются к отметке в 10 метров значения уровней в Темляково и населенном пункте Лаптева, уточняется в сообщении.
Далее от Кургана вода будет двигаться в сторону Белозерского округа, поясняет правительство.
Власти напоминают, что жителям подтопляемых территорий необходимо эвакуироваться.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным ГУМЧС, по состоянию на 17 апреля, остаются затопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог. В области эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
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КурганТобол (река)Наводнения в России — 2024Курганская областьПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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