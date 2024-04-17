https://ria.ru/20240417/reka-1940637692.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 937 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 937 сантиметров - РИА Новости, 17.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 937 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 20.00 (18.00 мск) среды, поднялся с утра на 72 сантиметра и достиг 937 сантиметров, сообщает горадминистрация. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T18:18

2024-04-17T18:18

2024-04-17T18:57

курган

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

курганская область

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 20.00 (18.00 мск) среды, поднялся с утра на 72 сантиметра и достиг 937 сантиметров, сообщает горадминистрация.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 20.00 (18.00 мск) среды уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 937 сантиметров.Как сообщает правительство региона, в Кетовском округе на 17 апреля уровень воды продолжает держаться выше 11 метров в районе населенного пункта Санаторная, выше 10 метров в районе Кетово и Крюково. Приближаются к отметке в 10 метров значения уровней в Темляково и населенном пункте Лаптева, уточняется в сообщении.Далее от Кургана вода будет двигаться в сторону Белозерского округа, поясняет правительство.Власти напоминают, что жителям подтопляемых территорий необходимо эвакуироваться.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, по состоянию на 17 апреля, остаются затопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог. В области эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

курган

тобол (река)

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, курганская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)