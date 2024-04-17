https://ria.ru/20240417/refleksy-1940569263.html

Правда тела. Существуют ли рефлексы?

Правда тела. Существуют ли рефлексы? - РИА Новости, 17.04.2024

Правда тела. Существуют ли рефлексы?

Чем условные рефлексы отличаются от безусловных, что удар под колено говорит врачу о состоянии человека и зачем нам рефлекс сужающегося зрачка. Как рефлексы "принимают участие" в обучении животных и людей, и считаются ли ими ходьба, бег и плавание.

2024-04-17T12:00

2024-04-17T12:00

2024-04-17T13:37

правда тела

подкаст

нейрофизиология

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Правда тела. Существуют ли рефлексы? Чем условные рефлексы отличаются от безусловных, что удар под колено говорит врачу о состоянии человека и зачем нам рефлекс сужающегося зрачка. Как рефлексы "принимают участие" в обучении животных и людей, и считаются ли ими ходьба, бег и плавание. audio/mpeg

Правда тела. Существуют ли рефлексы? Чем условные рефлексы отличаются от безусловных, что удар под колено говорит врачу о состоянии человека и зачем нам рефлекс сужающегося зрачка. Как рефлексы "принимают участие" в обучении животных и людей, и считаются ли ими ходьба, бег и плавание. audio/mpeg

Эксперт эпизода - врач-нейрофизиолог Университетской клиники и ассистент кафедры клинической нейрофизиологии Красноярского государственного медицинского университета, старший преподаватель Института педагогики психологии и социологии Сибирского федерального университета Кирилл Газенкампф.Эпизод записан в партнерстве с сообществом "Нейрофизиология".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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подкаст, нейрофизиология, аудио