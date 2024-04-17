Рейтинг@Mail.ru
Правда тела. Существуют ли рефлексы? - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 17.04.2024 (обновлено: 13:37 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/refleksy-1940569263.html
Правда тела. Существуют ли рефлексы?
Правда тела. Существуют ли рефлексы? - РИА Новости, 17.04.2024
Правда тела. Существуют ли рефлексы?
Чем условные рефлексы отличаются от безусловных, что удар под колено говорит врачу о состоянии человека и зачем нам рефлекс сужающегося зрачка. Как рефлексы "принимают участие" в обучении животных и людей, и считаются ли ими ходьба, бег и плавание.
2024-04-17T12:00
2024-04-17T13:37
правда тела
подкаст
нейрофизиология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940569093_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_57b935905dd7c5e3f05b8884722a80ca.png
Правда тела. Существуют ли рефлексы?
Чем условные рефлексы отличаются от безусловных, что удар под колено говорит врачу о состоянии человека и зачем нам рефлекс сужающегося зрачка. Как рефлексы "принимают участие" в обучении животных и людей, и считаются ли ими ходьба, бег и плавание.
audio/mpeg
Правда тела. Существуют ли рефлексы?
Чем условные рефлексы отличаются от безусловных, что удар под колено говорит врачу о состоянии человека и зачем нам рефлекс сужающегося зрачка. Как рефлексы "принимают участие" в обучении животных и людей, и считаются ли ими ходьба, бег и плавание.
audio/mpeg
Эксперт эпизода - врач-нейрофизиолог Университетской клиники и ассистент кафедры клинической нейрофизиологии Красноярского государственного медицинского университета, старший преподаватель Института педагогики психологии и социологии Сибирского федерального университета Кирилл Газенкампф.Эпизод записан в партнерстве с сообществом "Нейрофизиология".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940569093_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_b4c89182ec2860905d67cbaaaac81119.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подкаст, нейрофизиология, аудио
Правда тела, Подкаст, нейрофизиология
Правда тела

Правда тела. Существуют ли рефлексы?

Правда тела
Правда тела. Существуют ли рефлексы?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Чем условные рефлексы отличаются от безусловных, что удар под колено говорит врачу о состоянии человека и зачем нам рефлекс сужающегося зрачка. Как рефлексы "принимают участие" в обучении животных и людей, и считаются ли ими ходьба, бег и плавание.
Эксперт эпизода - врач-нейрофизиолог Университетской клиники и ассистент кафедры клинической нейрофизиологии Красноярского государственного медицинского университета, старший преподаватель Института педагогики психологии и социологии Сибирского федерального университета Кирилл Газенкампф.
Эпизод записан в партнерстве с сообществом "Нейрофизиология".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
iTunes
Google Podcasts
Яндекс.Музыка
Castbox
Soundstream
ВКонтакте
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Правда телаПодкастнейрофизиология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала