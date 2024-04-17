https://ria.ru/20240417/rabota-1940488829.html

В АСИ рассказали, какие профессии привлекают внимание молодежи

В АСИ рассказали, какие профессии привлекают внимание молодежи - РИА Новости, 17.04.2024

В АСИ рассказали, какие профессии привлекают внимание молодежи

Рабочие специальности привлекают сейчас в России повышенное внимание молодых людей, поскольку там высокие зарплаты, заявил РИА Новости директор Центра... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T03:06

2024-04-17T03:06

2024-04-17T03:07

россия

агентство стратегических инициатив (аси)

общество

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Рабочие специальности привлекают сейчас в России повышенное внимание молодых людей, поскольку там высокие зарплаты, заявил РИА Новости директор Центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Александр Вайно. Что касается областей приложения сил молодых предпринимателей, то на первом месте, по его словам, "стоит торговля, на втором – информационные технологии, на третьем – рабочие специальности, которые сегодня привлекают повышенное внимание". Что, по его словам, неудивительно поскольку зарплаты там намного выше, чем по остальным направлениям. "Представители строительных профессий, допустим, могут зарабатывать сейчас до 300 тысяч рублей в месяц", - подчеркнул собеседник агентства. В качестве самозанятых, заметил он, молодые предприниматели занимаются также преподавательской деятельностью, репетиторством, оказывают разную помощь на дому, работают курьерами. "Впрочем, никаких препятствий нет. Максимально открыта сегодня дорога для молодых предпринимателей в отраслях, занятых, например, импортозамещением программного обеспечения", - заключил Вайно.

https://ria.ru/20240417/samozanyatye-1940486732.html

https://ria.ru/20240217/professii-1927951548.html

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россия, агентство стратегических инициатив (аси), общество