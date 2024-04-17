https://ria.ru/20240417/putin-1940623471.html

Путин оценил работу глав регионов, где идут паводки

Путин оценил работу глав регионов, где идут паводки - РИА Новости, 17.04.2024

Путин оценил работу глав регионов, где идут паводки

Президент России Владимир Путин заявил, что видит, что главы регионов, где идут паводки, напряжённо работают, и надеется, что работа продолжится, когда надо... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T17:16

2024-04-17T17:16

2024-04-17T17:16

россия

владимир путин

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

происшествия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что видит, что главы регионов, где идут паводки, напряжённо работают, и надеется, что работа продолжится, когда надо будет восстанавливать инфраструктуру и жилье в регионах. "Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, не досыпаете, искренне стараетесь людям помочь... Вижу, что вы напряженно работаете. Надеюсь, так и будет, но только с решением вопросов, связанных с восстановлением", - сказал президент в ходе совещания в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20240411/putin-1939337288.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, происшествия