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Путин оценил работу глав регионов, где идут паводки - РИА Новости, 17.04.2024
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17:16 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/putin-1940623471.html
Путин оценил работу глав регионов, где идут паводки
Путин оценил работу глав регионов, где идут паводки - РИА Новости, 17.04.2024
Путин оценил работу глав регионов, где идут паводки
Президент России Владимир Путин заявил, что видит, что главы регионов, где идут паводки, напряжённо работают, и надеется, что работа продолжится, когда надо... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:16
2024-04-17T17:16
россия
владимир путин
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что видит, что главы регионов, где идут паводки, напряжённо работают, и надеется, что работа продолжится, когда надо будет восстанавливать инфраструктуру и жилье в регионах. "Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, не досыпаете, искренне стараетесь людям помочь... Вижу, что вы напряженно работаете. Надеюсь, так и будет, но только с решением вопросов, связанных с восстановлением", - сказал президент в ходе совещания в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20240411/putin-1939337288.html
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россия, владимир путин, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, происшествия
Россия, Владимир Путин, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Путин оценил работу глав регионов, где идут паводки

Путин надеется, что губернаторы продолжат работу при восстановлении регионов

© Фото : Правительство Курганской области / Николай ПушилинРазлив реки Тобол в Курганской области
Разлив реки Тобол в Курганской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : Правительство Курганской области / Николай Пушилин
Разлив реки Тобол в Курганской области
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что видит, что главы регионов, где идут паводки, напряжённо работают, и надеется, что работа продолжится, когда надо будет восстанавливать инфраструктуру и жилье в регионах.
"Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, не досыпаете, искренне стараетесь людям помочь... Вижу, что вы напряженно работаете. Надеюсь, так и будет, но только с решением вопросов, связанных с восстановлением", - сказал президент в ходе совещания в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Путин держит на контроле ситуацию с паводками, сообщил Песков
11 апреля, 13:25
 
РоссияВладимир ПутинПрорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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