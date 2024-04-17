https://ria.ru/20240417/putin-1940623471.html
Путин оценил работу глав регионов, где идут паводки
Путин оценил работу глав регионов, где идут паводки - РИА Новости, 17.04.2024
Путин оценил работу глав регионов, где идут паводки
Президент России Владимир Путин заявил, что видит, что главы регионов, где идут паводки, напряжённо работают, и надеется, что работа продолжится, когда надо... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:16
2024-04-17T17:16
2024-04-17T17:16
россия
владимир путин
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940408618_0:14:1280:734_1920x0_80_0_0_2c9fe90a6b2e6311339464714cc46af1.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что видит, что главы регионов, где идут паводки, напряжённо работают, и надеется, что работа продолжится, когда надо будет восстанавливать инфраструктуру и жилье в регионах. "Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, не досыпаете, искренне стараетесь людям помочь... Вижу, что вы напряженно работаете. Надеюсь, так и будет, но только с решением вопросов, связанных с восстановлением", - сказал президент в ходе совещания в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20240411/putin-1939337288.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940408618_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b2f791ca707249c686e06af7db4d4817.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, происшествия
Россия, Владимир Путин, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Путин оценил работу глав регионов, где идут паводки
Путин надеется, что губернаторы продолжат работу при восстановлении регионов
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что видит, что главы регионов, где идут паводки, напряжённо работают, и надеется, что работа продолжится, когда надо будет восстанавливать инфраструктуру и жилье в регионах.
"Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, не досыпаете, искренне стараетесь людям помочь... Вижу, что вы напряженно работаете. Надеюсь, так и будет, но только с решением вопросов, связанных с восстановлением", - сказал президент в ходе совещания в режиме видеоконференции.