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Путин в среду проведет международный разговор по телефону - РИА Новости, 17.04.2024
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12:49 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/putin-1940556729.html
Путин в среду проведет международный разговор по телефону
Путин в среду проведет международный разговор по телефону - РИА Новости, 17.04.2024
Путин в среду проведет международный разговор по телефону
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:49
2024-04-17T12:49
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня мы ожидаем международный телефонный разговор у президента. Мы совсем скоро дадим сообщение, не буду сейчас пока анонсировать", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в среду проведет международный разговор по телефону

Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
 Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня мы ожидаем международный телефонный разговор у президента. Мы совсем скоро дадим сообщение, не буду сейчас пока анонсировать", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали
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