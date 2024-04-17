https://ria.ru/20240417/putin-1940556729.html
Путин в среду проведет международный разговор по телефону
Путин в среду проведет международный разговор по телефону - РИА Новости, 17.04.2024
Путин в среду проведет международный разговор по телефону
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:49
2024-04-17T12:49
2024-04-17T12:49
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня мы ожидаем международный телефонный разговор у президента. Мы совсем скоро дадим сообщение, не буду сейчас пока анонсировать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240327/mali-1936134823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в среду проведет международный разговор по телефону
Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина