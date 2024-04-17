https://ria.ru/20240417/putin-1940556729.html

Путин в среду проведет международный разговор по телефону

Путин в среду проведет международный разговор по телефону - РИА Новости, 17.04.2024

Путин в среду проведет международный разговор по телефону

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T12:49

2024-04-17T12:49

2024-04-17T12:49

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня мы ожидаем международный телефонный разговор у президента. Мы совсем скоро дадим сообщение, не буду сейчас пока анонсировать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240327/mali-1936134823.html

россия

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Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин