https://ria.ru/20240417/putin-1940512482.html

Путин оценил риск возникновения новых эпидемий в мире

Путин оценил риск возникновения новых эпидемий в мире - РИА Новости, 17.04.2024

Путин оценил риск возникновения новых эпидемий в мире

Риск возникновения новых эпидемий в мире высок, особенно уязвим для этих вызовов Африканский континент, который нуждается в наращивании медицинского,... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T09:24

2024-04-17T09:24

2024-04-17T09:35

россия

владимир путин

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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КАМПАЛА, 17 апр - РИА Новости. Риск возникновения новых эпидемий в мире высок, особенно уязвим для этих вызовов Африканский континент, который нуждается в наращивании медицинского, технологического и научного потенциала, Россия со своей стороны готова к самому активному сотрудничеству в области здравоохранения, заявил президент России Владимир Путин."Риск возникновения в мире новых эпидемий и распространения уже известных опасных заболеваний остается весьма высоким. Африканский континент особенно уязвим для этих вызовов и нуждается в ускоренном наращивании медицинского, научного и технологического потенциала по защите населения от различных инфекций. И Россия со своей стороны готова к самому активному сотрудничеству в этой важнейшей отрасли здравоохранения", - говорится в приветствии Путина гостям и участникам Первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями, которое зачитала глава Роспотребнадзора Анна Попова.Президент отметил, что программа содействия африканским странам в области санитарно-эпидемического благополучия, стартовавшая в 2023 году, предусматривает поставку десяти мобильных лабораторий высокого уровня биологической защиты, обучение более 350 африканских специалистов, а также проведение серии совместных научных исследований.Участники конференции - представители профильных государственных ведомств и служб, медики, эпидемиологи, микробиологи из двух десятков стран - смогут обменяться профессиональными наработками, опытом предупреждения и реагирования на вспышки инфекционных болезней, подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240327/uran-1936077200.html

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936356321.html

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россия, владимир путин, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество