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Путин оценил риск возникновения новых эпидемий в мире - РИА Новости, 17.04.2024
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09:24 17.04.2024 (обновлено: 09:35 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/putin-1940512482.html
Путин оценил риск возникновения новых эпидемий в мире
Путин оценил риск возникновения новых эпидемий в мире - РИА Новости, 17.04.2024
Путин оценил риск возникновения новых эпидемий в мире
Риск возникновения новых эпидемий в мире высок, особенно уязвим для этих вызовов Африканский континент, который нуждается в наращивании медицинского,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T09:24
2024-04-17T09:35
россия
владимир путин
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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КАМПАЛА, 17 апр - РИА Новости. Риск возникновения новых эпидемий в мире высок, особенно уязвим для этих вызовов Африканский континент, который нуждается в наращивании медицинского, технологического и научного потенциала, Россия со своей стороны готова к самому активному сотрудничеству в области здравоохранения, заявил президент России Владимир Путин."Риск возникновения в мире новых эпидемий и распространения уже известных опасных заболеваний остается весьма высоким. Африканский континент особенно уязвим для этих вызовов и нуждается в ускоренном наращивании медицинского, научного и технологического потенциала по защите населения от различных инфекций. И Россия со своей стороны готова к самому активному сотрудничеству в этой важнейшей отрасли здравоохранения", - говорится в приветствии Путина гостям и участникам Первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями, которое зачитала глава Роспотребнадзора Анна Попова.Президент отметил, что программа содействия африканским странам в области санитарно-эпидемического благополучия, стартовавшая в 2023 году, предусматривает поставку десяти мобильных лабораторий высокого уровня биологической защиты, обучение более 350 африканских специалистов, а также проведение серии совместных научных исследований.Участники конференции - представители профильных государственных ведомств и служб, медики, эпидемиологи, микробиологи из двух десятков стран - смогут обменяться профессиональными наработками, опытом предупреждения и реагирования на вспышки инфекционных болезней, подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240327/uran-1936077200.html
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россия, владимир путин, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Россия, Владимир Путин, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
Путин оценил риск возникновения новых эпидемий в мире

Путин: риск возникновения новых эпидемий в мире высок

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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КАМПАЛА, 17 апр - РИА Новости. Риск возникновения новых эпидемий в мире высок, особенно уязвим для этих вызовов Африканский континент, который нуждается в наращивании медицинского, технологического и научного потенциала, Россия со своей стороны готова к самому активному сотрудничеству в области здравоохранения, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Риск возникновения в мире новых эпидемий и распространения уже известных опасных заболеваний остается весьма высоким. Африканский континент особенно уязвим для этих вызовов и нуждается в ускоренном наращивании медицинского, научного и технологического потенциала по защите населения от различных инфекций. И Россия со своей стороны готова к самому активному сотрудничеству в этой важнейшей отрасли здравоохранения", - говорится в приветствии Путина гостям и участникам Первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями, которое зачитала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Президент отметил, что программа содействия африканским странам в области санитарно-эпидемического благополучия, стартовавшая в 2023 году, предусматривает поставку десяти мобильных лабораторий высокого уровня биологической защиты, обучение более 350 африканских специалистов, а также проведение серии совместных научных исследований.
Участники конференции - представители профильных государственных ведомств и служб, медики, эпидемиологи, микробиологи из двух десятков стран - смогут обменяться профессиональными наработками, опытом предупреждения и реагирования на вспышки инфекционных болезней, подчеркнул Путин.
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РоссияВладимир ПутинАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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